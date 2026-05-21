In Bangladesh c'è un bufalo che somiglia a Trump, il "ciuffo" spopola sui social ma a breve sarà sacrificato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un bufalo albino è diventato una star sui social in Bangladesh per i suoi “capelli“, che assomiglierebbero a quelli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si trova in una fattoria di Narayanganj, alla periferia di Dacca, la capitale e la città più popolosa del Paese. Il bufalo, però, sarà sacrificato entro la fine del mese per la festività dell’Eid al-Adha, la festa del sacrificio.

Il bufalo albino star dei social

Un raro esemplare di bufalo albino rosa è diventato famoso sui social network in Bangladesh, Stato di 173 milioni di abitanti che si trova a est dell’India.

Si trova in una fattoria a Narayanganj, alla periferia di Dacca, la capitale del Paese, e la sua fama è dovuta a un ciuffo della sua criniera che gli cade sulla testa in maniera simile alla piega dei capelli del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

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Ad aumentare la somiglianza c’è anche il colore del “ciuffo”, biondo come i capelli del presidente degli Stati Uniti.

La fama del bufalo Donald Trump

I video e le foto del bufalo sui social hanno raggiunto milioni di visualizzazioni e portato anche moltissimi visitatori alla piccola fattoria. Centinaia di persone si sono recate alla periferia di Dacca per vederlo, hanno raccontato i proprietari.

La somiglianza tra il bufalo e il presidente, hanno raccontato i gestori della fattoria, sarebbe soltanto nei “capelli”. L’animale sarebbe infatti molto docile e non avrebbe il carattere del presidente degli Usa.

Come molti altri animali in Bangladesh, alla fine del mese però il bufalo sarà sacrificato durante i rituali di una festa tradizionale islamica, l’Eid al-Adha.

Cos’è l’Eid al-Adha

L’Eid al-Adha è un’importante festa che si celebra in tutto il mondo islamico. Ricorda un episodio sacro che è molto simile al sacrificio di Isacco raccontato nell’Antico Testamento della Bibbia.

Nel racconto, Dio chiede a Ibrahim, figura che ricalca quella di Abramo, di sacrificare il suo primogenito e unico figlio, che nel testo islamico non è Isacco, ma Ismaele.

Ibrahim/Abramo accetta ma, al momento del sacrificio, viene fermato da un angelo che rivela che la richiesta è in realtà una prova di fede. Invece di Ismaele, Abramo può quindi sacrificare un montone.

Per ricordare questo racconto, nell’Eid al-Adha i musulmani sacrificano quindi un animale, che può essere solo un ovino, un bovino, un caprino o un camelide.