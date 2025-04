In Canada vince l'anti Trump, i liberali volano con l’economista Mark Carney: chi è e cosa è successo al voto

L’ondata di elettori anti Maga (Make America great again, il motto di Trump) in Canada fa volare il partito liberale guidato dall’ex Governatore della Banca di Canada Mark Carney. Le pressioni della Casa Bianca perché Ottawa diventi il 51° Stato degli Stati Uniti hanno generato una pioggia di votanti contrari ai conservatori.

Le elezioni in Canada

Dopo le dimissioni di Justin Trudeau a marzo, Mark Carney ha preso in corsa le redini del governo diventando il 24esimo premier e, dopo appena due settimane, le elezioni per ottenere un mandato forte che gli permettesse di affrontare le sfide del Paese, in primis i dazi e le minacce di Donald Trump che il giorno del voto, a urne aperte in Canada, è tornato a definire il Paese come 51esima stella Usa.

La pressione di Washington potrebbe aver spinto gli elettori canadesi a correre alle urne e mettersi al riparo, decretando la fine del principale sfidante, Pierre Poilievre, leader della destra populista dalla retorica simile a quella del partito di Donald Trump.

Il crollo dei conservatori

Nell’ultimo anno, il partito di Poilievre è sempre stato in cima ai sondaggi, a gennaio era in vantaggio di 24 punti forse anche grazie ai duri attacchi contro Trudeau, a cui imputava il crescente costo della vita e degli alloggi, l’eccessiva immigrazione, la controversa tassa sulle emissioni.

Dopo le dimissioni dell’uomo che per 10 anni è stato alla guida del Paese e la sostituzione con Carney, a cambiare le cose potrebbero essere state proprio le dichiarazioni di Donald Trump sull’annessione del Canada agli Stati Uniti come 51esimo Stato.

Nel giro di un paio di mesi il vantaggio dei conservatori è svanito e ha portato i liberali ha ottenere risultati anche migliori rispetto alle previsioni.

Nelle ore precedenti al voto i sondaggi mostravano i due partiti pericolosamente vicini, con i Liberal in vantaggio di appena 3 punti.

La chiusura dei seggi di Ontario e Quebec e le proiezioni delle 22 (le 4 in Italia) hanno invece proiettato il partito Liberale vincitore col 50,7 a un seggio dalla maggioranza assoluta, mentre gli avversari restavano fermi al 38,8.

Le sfide per i Liberal di Carney

Il partito liberale è al quarto mandato consecutivo di governo ma mancano ancora dei voti alla maggioranza assoluta. Mark Carney non sa ancora se governerà con un governo di maggioranza o se dovrà fare alleanze. Mancano da assegnare ancora una sessantina di seggi su 343.

Chi è Mark Carney

Mark Carney è un economista di 60 anni diventato leader del partito liberale a marzo 2025 dopo le dimissioni di Justin Trudeau. Prima di allora non aveva mai fatto politica.

È visto dai canadesi come una figura da opporre a Donal Trump e alle sue minacce espansionistiche. Carney ha basato la campagna delle elezioni su un semplice slogan: “Canada strong” (Canada forte).

Ex governatore Governatore della Banca del Canada, è stato il primo non britannico a guidare la Banca d’Inghilterra nel pieno della Brexit.

Proveniente da una famiglia di origini modeste, figlio di un preside di liceo, Carney è riuscito a studiare ad Harvard grazie a una borsa di studio. In quell’università è stato campione di hockey su ghiaccio. Dopo la laurea, ha conseguito il dottorato di ricerca in economia a Oxford.

Dopo aver lavorato nel settore privato, nel 2003, è entrato alla Banca del Canada come vicegovernatore, diventando governatore nel 2007: pochi mesi prima del crollo dei mercati globali. La capacità di risollevare l’economia del Paese in un periodo di recessione avrebbe convinto gli elettori canadesi che Carney è “l’uomo della provvidenza” e l’unico che in questo momento, esperto di economia, può tener testa a Donald Trump.