In casa a Bernareggio aveva cocaina per milioni di euro e 170mila euro, 41enne arrestato

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È stato eseguito un arresto nell’hinterland milanese. Un uomo di 41 anni, di origine albanese, è stato fermato a Bernareggio con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, aggravata dall’ingente quantità. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Il maxi sequestro: cocaina, hashish e contanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz è scattato nel pomeriggio del 5 settembre, quando gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano hanno individuato l’uomo, già noto per la sua presunta attività di spaccio nell’area milanese e nella provincia di Monza. L’uomo, alla guida di una Jeep Renegade, è stato fermato in un parcheggio di Bernareggio, dove è stato sottoposto a controllo.

Durante la perquisizione, estesa anche all’abitazione nella disponibilità dell’arrestato, gli agenti hanno rinvenuto all’interno di alcune borse custodite nella camera da letto circa 70 chilogrammi di cocaina e 200 grammi di hashish. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati trovati più di 170 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Altri beni sequestrati

Nel corso delle operazioni, la Polizia ha proceduto anche al sequestro di due telefoni cellulari e di alcuni beni di valore, tra cui un orologio Rolex e un bracciale. Sulla provenienza di questi oggetti sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

Le accuse e la posizione dell’arrestato

Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, aggravata dall’ingente quantità. Attualmente è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il contesto: la lotta al traffico di droga nell’hinterland milanese

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti portato avanti dalla Polizia di Stato nella provincia di Monza e nell’area metropolitana di Milano. Il sequestro di un quantitativo così rilevante di cocaina rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali attive nel settore.

IPA