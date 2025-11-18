Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Francavilla Fontana: un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati legati a stupefacenti e armi.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, con il supporto del personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, dell’Aliquota di Pronto Intervento (API) di Brindisi e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno. L’intervento si è svolto nell’ambito di un servizio specifico volto a contrastare la diffusione di reati in materia di stupefacenti e armi.

Perquisizione e sequestro di armi

Durante la perquisizione domiciliare e personale, estesa a tre appartamenti e relative pertinenze di un immobile nella disponibilità dell’arrestato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due pistole e relative munizioni. In particolare, è stata trovata una pistola marca Taurus calibro 45 con matricola abrasa, completa di 30 munizioni dello stesso calibro, e una pistola Smith & Wesson calibro 38 (matricola BSP2858) con 5 munizioni. Quest’ultima è risultata essere oggetto di furto avvenuto a Francavilla Fontana il 31 marzo 2024. Le armi erano state occultate in un’intercapedine murata di un ripostiglio, a testimonianza della volontà di nasconderle accuratamente.

Denaro contante e materiali per attività illecite

Oltre alle armi, i Carabinieri hanno scoperto una consistente somma di denaro contante, pari a 75.915,00 Euro, della cui provenienza l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati diversi apparati e materiali riconducibili ad attività illecite: un dispositivo jammer, ovvero un disturbatore di frequenze, cinque telefoni cellulari nuovi, materiale per la pesatura e il confezionamento di sostanze stupefacenti, e cinque manufatti pirotecnici del tipo “New Rambo”, la cui vendita è vietata nonostante siano di libera vendita.

Altri sequestri e accertamenti

Contestualmente all’arresto, i militari hanno proceduto al sequestro dell’impianto di videosorveglianza installato nello stabile e hanno accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica da parte dell’indagato. Tutto il materiale rinvenuto durante l’operazione è stato sottoposto a sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria.

IPA