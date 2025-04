In casa a Messina con droga e 49 ordigni esplosivi improvvisati, nei guai un 40enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e 550 grammi di droga sequestrata il bilancio di un’operazione antidroga della Polizia di Stato a Messina. Durante i controlli, effettuati in occasione delle festività pasquali, un pregiudicato è stato trovato in possesso di hashish e ordigni esplosivi.

Operazione antidroga a Messina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Questore Annino Gargano, gli agenti hanno intensificato i controlli in zone ad alta densità criminale. L’obiettivo era quello di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione a soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Perquisizioni e ritrovamenti

Durante le operazioni, i poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari nella zona di Gravitelli. In particolare, è stata attenzionata l’abitazione di un noto pregiudicato quarantenne, dove sono stati rinvenuti 550 grammi di hashish suddivisi in sei panetti. La droga era nascosta sopra l’armadio di una camera a lui in uso.

Scoperta di ordigni esplosivi

Nel corso della stessa perquisizione, all’interno del medesimo armadio, sono stati trovati 49 ordigni esplosivi improvvisati, dotati di sistema ad innesco a miccia e ad alto potenziale. Gli investigatori, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno sequestrato sia la droga che il materiale esplosivo, affidandoli al Gabinetto di Polizia Scientifica e al Nucleo Artificieri di Catania per gli accertamenti tecnici.

Arresto e conseguenze legali

Il quarantenne è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso e, come previsto dalla legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a prova contraria.

Fonte foto: IPA