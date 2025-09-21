In caso di guerra Russia pronta a travolgere l’Europa "in 100 ore”, l’allarme dell'ex generale Nato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In caso di guerra, la Russia sarebbe in grado di fare a pezzi le difese dell’Europa in appena 100 ore, cioè poco più di quattro giorni. Lo sostiene Richard Shirreff, generale britannico ed ex vicecomandante della Nato in Europa. L’allarme arriva a pochi giorni dall’ammissione del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto: “Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un’altra nazione”.

Cosa può fare Putin all’Europa in 100 ore

Non si parla del pericolo concreto che arrivi la Terza guerra mondiale: quello del generale Richard Shirreff va considerato un monito all’Europa.

La Nato è impegnata da due anni e mezzo a sostenere militarmente e logisticamente l’Ucraina, ma le esercitazioni e le provocazioni russe, dalle manovre con la Bielorussia alle violazioni dello spazio aereo, fino alle incursioni con droni, hanno alimentato i timori di un’escalation.

Il presidente della Russia, Vladimir Putin

Ora ad aumentare la tensione, arriva l’ammissione di un pezzo da novanta: il generale Richard Shirreff, intervistato dal Daily Mail.

Per il generale Shirreff, in caso di guerra con la Russia in meno di cinque giorni le prime linee difensive europee crollerebbero, lasciando scoperto un territorio vasto e densamente popolato.

In 100 ore si verificherebbero collasso logistico, caos nei trasporti, paralisi delle comunicazioni, pressione psicologica sui governi e migliaia di morti.

L’International Institute for Strategic Studies (IISS) ha segnalato che, nonostante gli impegni di spesa, l’Europa soffre ancora ritardi nella produzione di armamenti, carenze logistiche e mancanza di sistemi di allerta rapida.

L’allarme di Shirreff segue quello del commissario Ue della Difesa Andrius Kubilius, secondo il quale Putin potrebbe attaccare l’Europa entro 4 anni.

Poche munizioni in Europa

Gli Stati Uniti restano l’asse portante della Nato, ma la disponibilità di intelligence e capacità di ricognizione in Europa non è sufficiente a garantire una risposta immediata.

Secondo il comandante Nato in Europa, Christopher Cavoli, la Russia dispone oggi di scorte di munizioni superiori a quelle combinate di Stati Uniti ed Europa. D’altro canto, il piano di riarmo europeo viene visto dal Cremlino come una minaccia alla sicurezza russa.

La Russia e la strategia della guerra ibrida

E il Cremlino potrebbe anche puntare su strategie ibride: cyberattacchi, sabotaggi, disinformazione e operazioni clandestine capaci di destabilizzare l’Europa senza ricorrere a una guerra totale.