In Cina ci sono sempre più robot e meno bambini: arrivano tasse sui preservativi e bonus terzo figlio

In Cina è crisi demografica. Nel 2025 le nascite hanno registrato il dato più basso dal 1949. Per contrastare l’invecchiamento della popolazione, il Governo elargisce bonus alle famiglie con almeno tre bambini e alza le tasse sui preservativi. Mentre in fabbrica arrivano i robot, così da lasciare ai lavoratori più tempo da dedicare alla costruzione di una famiglia.

Crisi demografica in Cina

Nel 2025 sono state 7,92 milioni le nascite registrate in Cina. Si tratta del -17% rispetto al 2024, quando di bambini ne nacquero 9,54 milioni.

Quello dell’anno da poco conclusosi è, per il paese asiatico, il numero più basso mai segnalato dal 1949, quando iniziarono le registrazioni.

Il tasso di fertilità è circa di 1 figlio per donna, in linea con i paesi che registrano la natalità più bassa nel territorio dell’Asia orientale.

Proseguono, insomma, gli effetti della politica del figlio unico istituita alla fine degli anni ’70 per rilanciare l’economia e contrastare l’aumento – che allora apparve insostenibile – della popolazione.

Gli svantaggi alle famiglie con più di un bambino non sono più attivi dal 2015, ma i loro effetti culturali sono vivissimi.

Ai bambini si preferisce l’IA

Pare che i giovani cinesi ai bambini veri abbiano iniziato a preferire cuccioli robot di ultima generazione.

Sono sempre più popolari i “pupazzetti” dotati di intelligenza artificiale in grado di sostenere una conversazione, reagire agli stimoli e mostrare sintomi di empatia.

Il Governo risponde con campagne mediatiche che celebrano le famiglie numerose e sostegni concreti ai genitori.

Negli ultimi anni sono stati introdotti concedi parentali più lunghi, bonus per chi ha 3 figli e, dal 2026, l’intero costo del parto sarà coperto dall’assicurazione sanitaria nazionale.

Infine, per la prima volta dal 1993, è stata reintrodotta una tassa su farmaci e dispositivi contraccettivi, tra cui i preservativi.

I robot prendono il posto dei lavoratori

Ad oggi, il 23% dei cittadini cinesi, pari a più di 323 milioni, ha più di 60 anni. Entro il 2035, gli over 60 potrebbero superare i 400 milioni.

E mentre si occupa di incentivare la natalità, la Cina pensa anche a come sostituire i lavoratori che nei prossimi anni potrebbero mancare.

Aumentano gli investimenti statali nei settori di robotica, automazione e intelligenza artificiale.

L’obiettivo è quello di mantenere i livelli di produttività pur col diminuire della forza lavoro, automatizzando il lavoro in fabbrica e sviluppando macchine umanoidi per i settori di assistenza, logistica e cura degli anziani.