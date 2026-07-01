In coma a Belluno per il virus della Tbe causato dal morso di una zecca, quali sono i sintomi dell'encefalite
Un anziano è finito in coma a Belluno per il virus della Tbe dopo il morso di una zecca. Ecco quali sono i sintomi dell'encefalite
Un uomo di settanta anni è finito in coma a Belluno per il virus della Tbe causato dal morso di una zecca. L’anziano allenatore di basket ha mostrato i gravi sintomi dell’encefalite dopo un’escursione, venendo ricoverato d’urgenza in Terapia intensiva in stato agonizzante.
- In coma a Belluno per il virus Tbe causato da una zecca
- Quali sono i sintomi della Tbe
- La diagnosi differenziale con la malattia di Lyme
In coma a Belluno per il virus Tbe causato da una zecca
Come riporta il Corriere del Veneto, il paziente bellunese è stato colto da un malore improvviso all’interno della propria abitazione, dove è stato rinvenuto in stato delirante.
Il quadro clinico che ha portato al coma a Belluno per il virus della Tbe causato dal morso di una zecca è riconducibile alla meningoencefalite da zecche, un’infezione acuta che colpisce direttamente il sistema nervoso centrale.
L’uomo, pur restando in prognosi riservata, è uscito dalla fase più critica del ricovero.
Nel territorio dell’Usl Dolomiti si tratta del settimo caso dall’inizio del 2026, confermando l’area montana come fortemente endemica per la proliferazione di questi parassiti.
Le autorità sanitarie locali hanno ribadito l’importanza della prevenzione e dell’uso di repellenti adeguati durante le escursioni.
Quali sono i sintomi della Tbe
La patologia si sviluppa generalmente in due fasi distinte dopo il contatto con il parassita infetto.
Nei casi in cui si manifestano i sintomi dell’encefalite, dopo un periodo di incubazione variabile tra i tre e i ventotto giorni dal morso di una zecca, compare una prima fase similinfluenzale.
Questa è caratterizzata da febbre alta, cefalea intensa, astenia e dolori muscolari. Successivamente, dopo una temporanea remissione che può durare fino a venti giorni, subentra una seconda fase neurologica.
Questa colpisce il sistema nervoso centrale con i veri e propri sintomi dell’encefalite, provocando paralisi flaccida, alterazioni dello stato di coscienza e, nelle situazioni più drammatiche, con un esito letale stimato nell’uno per cento dei pazienti.
La diagnosi differenziale con la malattia di Lyme
Il monitoraggio costante della cute dopo una passeggiata nei boschi è fondamentale, poiché le punture di questi parassiti sono totalmente indolori.
Oltre al virus della Tbe, l’insetto può trasmettere la malattia di Lyme, un’infezione batterica che presenta manifestazioni differenti rispetto ai sintomi dell’encefalite.
Il segnale principale della borreliosi è l’eritema migrante, una macchia rossa che si espande progressivamente a partire dalla zona del contatto.
Sebbene i casi registrati in provincia di Belluno mostrino un lieve calo rispetto al 2025, i sanitari invitano alla massima vigilanza.
L’unica profilassi efficace contro la meningoencefalite resta la somministrazione del vaccino specifico, che prevede tre dosi complessive e garantisce una protezione solida a partire dalla seconda iniezione.