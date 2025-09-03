In cosa consiste l'accordo Ue - Mercosur, quali i Paesi coinvolti e perché il governo Meloni vuole garanzie

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Intese “storiche e strategiche”, affermano da Bruxelles dopo che la Commissione europea ha adottato le proposte per la firma e la conclusione dell’accordo di partenariato Ue-Mercosur e per la modernizzazione dell’accordo globale con il Messico. L’intesa è giunta dopo negoziati lunghi decenni. L’obiettivo è rendere più forti i legami economici e politici con l’America latina.

Ue-Mercosur, che cosa prevede l’accordo

Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay sono i Paesi del Mercosur. L’accordo con l’Ue stabilisce che Europa e gli stati del Mercosur siano collegati grazie ad intese sul commercio agricolo e grazie a clausole politiche su diritti umani, Stato di diritto, parità di genere, cooperazione contro il crimine organizzato e impegni vincolanti sull’ambiente e la lotta alla deforestazione.

Il punto relativo alla deforestazione deve fare i conti con le proteste degli ambientalisti principalmente per il rischio di un aumento dell’abbattimento di piante e alberi nelle regioni dell’Amazzonia e del Gran Chaco.

ANSA Il commissario europeo al commercio, Maros Sefcovic

Il fenomeno è in atto per aver un’espansione di pascoli e più coltivazioni destinate alla produzione di carne bovina e di soia. Il punto è che la deforestazione rappresenta una grave minaccia alla biodiversità e non coincide con le politiche europee di sostenibilità ambientale previste dal Green Deal.

Inoltre ci sono perplessità in quanto i paesi del Mercosur hanno standard ambientali e sanitari inferiori di quelli dell’Ue. Infatti permettono l’uso di pesticidi, antibiotici e ormoni vietati in Europa. Un dettaglio non da poco visto che provoca concorrenza sleale nei confronti degli agricoltori europei.

E ancora, ci sono punti controversi sui temi dei diritti dei lavoratori, della sovranità alimentare europea e dei rischi per l’etica lavorativa nelle filiere sudamericane.

Il governo Meloni: “Valuteremo l’efficacia delle garanzie”

Il governo italiano accoglie “con favore” le salvaguardie inserite nell’accordo Ue-Mercosur e valuterà “l’efficacia delle garanzie aggiuntive previste e la conseguente possibilità di sostenere o meno l’approvazione finale” dell’intesa. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“Tali salvaguardie aggiuntive – prosegue il comunicato – prevedono, come attivamente chiesto negli scorsi mesi dall’Italia, un meccanismo di monitoraggio e intervento rapido in caso di perturbazioni nei prezzi, anche a livello di singolo Stato membro, il rafforzamento dei controlli fito-sanitari sulle merci in ingresso per assicurarne il pieno rispetto di standard e regolamentazioni UE e l’impegno a prevedere compensazioni adeguate per le filiere agricole eventualmente danneggiate”.

“In vista dei prossimi passaggi di approvazione formale dell’Accordo a Bruxelles – spiegano sempre da Palazzo Chigi -, l’Italia valuterà, anche attraverso il coinvolgimento delle rilevanti associazioni di categoria, l’efficacia delle garanzie aggiuntive previste e la conseguente possibilità di sostenere o meno l’approvazione finale dell’Accordo UE-Mercosur”.

Confagricoltura: “Accordo penalizzante”

Confagricoltura ha dichiarato che “ci sono ancora molte questioni aperte, soprattutto in materia di agricoltura, in merito all’adozione dell’accordo con il Mercosur da parte della Commissione europea, che dà il via libera alla più grande intesa commerciale, con 700 milioni di consumatori coinvolti”.

“Nel processo di ratifica, con la presentazione ai 27 Paesi membri e all’Europarlamento, auspichiamo che ci siano spazi di miglioramento, soprattutto per i comparti più esposti: carni bovine, pollame, riso, mais e zucchero”, hanno aggiunto dall’organizzazione agricola.

“Pur avendo potenziali vantaggi per alcuni settori – ha concluso Confagricoltura – l’accordo è ancora penalizzante per importanti produzioni europee e italiane in termini di concorrenza e sicurezza alimentare”.

Previsto il “monitoraggio forzato”

“Siamo molto fiduciosi di avere un buon accordo e abbiamo preso ogni precauzione possibile per rassicurare la comunità agroalimentare”. Così il commissario europeo al commercio, Maros Sefcovic nella conferenza stampa di presentazione delle intese con Mercosur e Messico.

Sefcovic ha sottolineato che è previsto un “monitoraggio rafforzato”. Ogni sei mesi sarà stilato dalla Commissione Ue un rapporto con una valutazione di impatto sulle importazioni.

Da Bruxelles hanno fatto sapere che verranno eseguite indagini nel caso che vi siano aumenti di oltre il 10% su base annua delle importazioni di un prodotto o nel caso in cui i prezzi alle importazioni siano dal Mercosur risultino del 10% inferiori rispetto agli stessi prodotti Ue con cui competono.

Vengono previsti altri obblighi di intervento e vincoli a carico della Commissione a vari livelli. Le possibili misure di intervento si dovrebbero concretizzare in una sospensione temporanea delle riduzioni dei dazi Ue sui prodotti coinvolti o in alternativa a una sospensione dei livelli preferenziali di importazioni dal Mercosur previsti.

Parallelamente la Commissione vorrebbe mettere in campo un sistema di intervento per misure anticrisi (Unity Safety Net) con capacità totale raddoppiata a 6,3 miliardi di euro.

Nel complesso l’accordo limita comunque i livelli di importazioni preferenziali di prodotti agroalimentari dal Mercosur a livelli indicati dalla commissione come “frazioni” delle produzioni Ue sugli stessi settori: ad esempio l’1,5% per la carne di manzo e l’1,3% per il pollame.

Al contempo l’intesa proposta allarga a 568 le indicazioni geografiche tipiche Ue (Dop o Igp) che vengono tutelate. E le intese mettono fine alla concorrenza sleale del Mercosur su prodotti che imitano 344 Igp europee. Gli standard Ue sulla sicurezza sanitaria, fitosanitaria e sul trattamento degli animali per le importazioni agroalimentari non vengono modificati.

Si stima un +39% sul fronte export

L’Ue assicura che “l’accordo garantisce una protezione completa e globale per ogni aspetto sensibile nel settore agricolo”. Secondo le stime, porterà ad un aumento del “39%” dell’export Ue verso i Paesi Mercosur e sosterrà “440mila posti di lavoro in tutta Europa”.

L’accordo tra Ue e Mercosur, sostengono sempre dall’esecutivo comunitario, “ridurrà i dazi spesso proibitivi del Mercosur sulle esportazioni dell’Ue, compresi quelli sui prodotti industriali chiave, come le automobili (attualmente al 35%), i macchinari (14-20%) e i prodotti farmaceutici (fino al 14%)”.

Secondo quanto previsto, l’accordo ridurrà inoltre le elevate tariffe doganali sui principali prodotti agroalimentari dell’Ue, in particolare vino e bevande spiritose (fino al 35%), cioccolato (20%) e olio d’oliva (10%).