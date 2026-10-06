In Doc 4 fuga dei medici dagli ospedali come nella realtà, tante dimissioni: "Stipendi bassi e turni pesanti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Doc 4, la nuova stagione della popolare serie tv Rai con protagonista Luca Argentero, si affronta anche il tema della fuga dei medici dagli ospedali. Il sindacato Anaao Assomed ha ricondotto il fenomeno delle dimissioni a due cause principali: “Stipendi bassi e turni massacranti”.

I numeri sulla fuga dei medici dagli ospedali pubblici

L’allarme è stato lanciato dal sindacato Anaao Assomed ed è emerso da un’analisi decennale condotta sulla demografia del personale medico del Servizio sanitario nazionale, realizzata sulla base dei dati Onaosi, Conto annuale dello Stato e Mef.

Nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici italiani che lavorano in ospedale sono state 3.767 e, per la prima volta, hanno superato i pensionamenti (2.876).

In un solo anno, inoltre, le dimissioni sono aumentate del 150% rispetto alle 1.503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica. Tale soglia non era stata raggiunta neanche durante la pandemia.

Il sindacato ha puntato il dito contro “turni massacranti e stipendi bassi“, che starebbero portando alla fuga dal Servizio sanitario nazionale di professionisti in carriera, con un’età media attorno ai 48 anni, che spesso decidono di trasferirsi all’estero o in strutture sanitarie private.

Secondo Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed, “non si tratta di una fisiologica mobilità professionale”, bensì “di un vero e proprio esodo, guidato da turni massacranti, stipendi non allineati all’Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e aggressioni nei reparti”.

Il fenomeno della fuga dei medici dagli ospedali, regione per regione

Il fenomeno riguarda gran parte dell’Italia: in 12 regioni su 20 nel 2025 le dimissioni hanno superato i pensionamenti.

Il rapporto appare particolarmente alto nel Lazio, in Trentino-Alto Adige, in Friuli-Venezia Giulia e in Sardegna, dove i medici dimissionari sono da 2,4 a 3,3 volte quelli andati in pensione.

In Trentino-Alto Adige, le dimissioni volontarie dei medici ospedalieri sono quasi triplicate in dieci anni. In Piemonte dalle 105 del 2015 sono passate a 245 nel 2025. In Puglia, nel 2025 sono state 308 e il dato è superiore di 5 volte rispetto a quello del 2024. In Campania, nel 2025, a fronte di 728 assunzioni a tempo indeterminato, 246 medici hanno deciso di lasciare il reparto. In Veneto la “fuga” ha riguardato 214 professionisti nel 2025 (erano stati 115 nel 2015). Nelle Marche gli abbandoni volontari nel 2015 erano 33 mentre nel 2025 sono stati 139.

L’allarme di Carlo Palermo sulla fuga dei medici dagli ospedali

Carlo Palermo, presidente di Anaao Assomed (Associazione Nazionale Dirigenza Medica e Sanitaria), è intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione 1Mattina per fare il punto della situazione sulla fuga dei medici dagli ospedali pubblici.

Palermo ha illustrato i due motivi principali: “Si dimettono essenzialmente per due problemi: uno è economico ed è legato al fatto che i professionisti, nel pieno della maturità, scelgono di andare nel privato perché lì guadagnano 3-4-5 volte di più. Parlo di attività libero professionale”.

“L’altro motivo”, ha aggiunto il presidente di Anaao Assomed, “è legato ai carichi di lavoro ed è dovuto al fatto che il blocco delle assunzioni ha portato alla concentrazione su poche persone delle attività più gravose, con difficoltà persino ad andare in ferie”.

Interpellato sulla possibile soluzione, Palermo ha risposto: “Il fenomeno è complesso, ha precise motivazioni e bisogna intervenire in modo sistematico su più aspetti. Bisogna togliere il blocco alle assunzioni, dando disponibilità economica alle Regioni per poter tornare ad assumere”.