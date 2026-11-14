In Francia attacco hacker al servizio postale, rubati i dati di 22 milioni di persone: cosa rischiano

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ennesimo attacco hacker in Europa: questa volta il bersaglio è Maileva, piattaforma di Docaposte, filiale digitale del gruppo postale francese La Poste. Rubati nomi, cognomi e indirizzi postali di 22 milioni di persone. La speranza è che possa trattarsi solo di un’azione dimostrativa o di destabilizzazione. Ma c’è anche il rischio concreto che le informazioni possano essere sfruttate dai cybercriminali per organizzare campagne di phishing mirate, false richieste di pagamento e tentativi di furto d’identità.

Poste francesi nel mirino degli hacker

Maileva è una piattaforma specializzata nella digitalizzazione dei processi documentali e nell’invio di corrispondenza per professionisti, piccole e medie imprese e grandi aziende francesi. Il servizio viene utilizzato per spedire documenti come buste paga, fatture, lettere raccomandate e avvisi amministrativi.

Il fatto è avvenuto durante l’interruzione dei servizi della piattaforma dello scorso 23 settembre. Ma la notizia si è diffusa solo il 14 novembre. Maileva “ha informato la Commissione nazionale per l’informatica e le libertà civili (CNIL) e ha presentato denuncia. È in corso un’indagine giudiziaria”, ha reso noto La Poste, confermando le informazioni pubblicate dal sito web cyberattaque.org, che ha parlato di “una delle più grandi violazioni di dati in Francia”.

I rischi del cyberattacco alle Poste francesi

Ora il rischio è che le informazioni sottratte possano essere utilizzate per scopi criminali, come false raccomandate e finte fatture con richieste di pagamento, phishing via e-mail ed Sms, o tentativi di furto d’identità. Si tratta, allo stato dei fatti, solo di rischi potenziali.

Come difendersi dalle truffe

Come difendersi dalle potenziali truffe lo spiegano le Poste Italiane, tramite una pagina dedicata che cita i raggiri più diffusi.

Truffa del familiare in difficoltà

Contattare subito il familiare o persone a lui vicine. Nel contatto iniziale, la voce del familiare potrebbe essere stata riprodotta tramite l’intelligenza artificiale. In caso di sospetti, bloccare subito il numero dal quale si è ricevuta la telefonata. Mai fidarsi di chi mette fretta al telefono. E mai pubblicare informazioni personali che potrebbero essere sfruttate dai truffatori.

Truffa degli investimenti

Verificare se il soggetto che propone investimenti vantaggiosi è abilitato a farlo. Si consulti la sezione “Occhio alle truffe” del sito della Consob e la sezione “Warning and publications for investors” del sito dell’Esma, oppure ancora il sito della Banca d’Italia. Mai investire ulteriori somme di denaro per sbloccare fantomatici rimborsi. Mai fidarsi di fantomatiche società di recupero crediti o avvocati che promettono di risolvere il problema. E mai e poi mai fidarsi di annunci e banner pubblicitari che propongono investimenti online. Si diffidi anche di sedicenti esperti conosciuti sui social.

Truffa del conto a rischio

Mai fornire dati personali e bancari al telefono, via mail o via messaggio. Verificare l’attendibilità dell’interlocutore prima di eseguire qualsiasi. Mai cliccare link inviati via messaggio o posta elettronica. Mai inquadrare codici QR ricevuti con le stesse modalità. Accedere al proprio conto solo ed esclusivamente tramite i canali ufficiali. Attenzione: nessun operatore bancario o postale, così come nessun agente delle forze dell’ordine chiederà mai a un utente i suoi dati bancari.

Truffa sentimentale

Mai fidarsi di persone con le quali si sta costruendo una relazione sentimentale virtuale, anche se di mezzo ci sono lunghe telefonate. Mai condividere dati e informazioni personali. Attenzione ai più classici segnali di manipolazione: pressioni emotive, urgenze improvvise e storie drammatiche.

Truffa degli acquisti online

Diffidare sempre di offerte troppo vantaggiose o di chi propone un acquisto a un prezzo fuori mercato. Recensioni e feedback affidabili sul venditore sono il primo passo per effettuare una verifica. Conservare ricevute e conferme dell’ordine per eventuali contestazioni. Se il prodotto non arriva si contatti subito il venditore. Diffidare di venditori online che richiedono pagamenti con modalità non consuete o diverse da quelle messe a disposizione dal sito. Mai inserire i dati delle carte su siti non verificati. E non si trasferiscano fondi da uno sportello ATM per ricevere il pagamento di un oggetto messo in vendita.

Per informazioni

Per maggiori informazioni, si rimanda al sito ufficiale di Poste Italiane: Home > Sicurezza online > Guide per operare in sicurezza > Come difendersi dalle truffe.