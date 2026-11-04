In Francia attacco hacker contro i frigoriferi con il sangue dei donatori, temperature da -30 a 110 gradi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo i supermercati, gli hacker colpiscono le riserve di sangue in Francia: il nuovo attacco ai frigoriferi tocca tre siti, con le celle portate da -30 a 110 gradi. Fortunatamente nessun danno alle sacche, assicurano EFS e ministero della Salute. Intanto i filorussi Noname057(16) e Z-Pentest rivendicano gli attacchi agli impianti in mezza Europa.

Francia, l’attacco ai frigoriferi del sangue

L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre. I malintenzionati sono entrati nel sistema informatico del fornitore che gestisce le celle frigorifere di tre siti dell’Établissement français du sang (EFS). Lì hanno alzato la temperatura di conservazione degli emoderivati fino a 110 gradi, contro i -30 abituali.

L’EFS è l’ente pubblico che in Francia gestisce in esclusiva la trasfusione: raccoglie, prepara e distribuisce il sangue donato. Secondo il Canard enchaîné, che ha diffuso per primo la notizia, gli hacker sono entrati nei sistemi di Coolworld, società che lavora per l’EFS soprattutto in Borgogna-Franca Contea.

ANSA

Hacker, esclusi danni al sangue

L’istituto e il ministero della Salute hanno confermato l’episodio e parlano di un incidente “senza alcun impatto sanitario”. L’EFS ha spiegato che gli impianti manomessi sono stati rimessi sotto controllo, oppure spenti, e il loro contenuto è stato spostato per precauzione in altre strutture. Dopo l’attacco non è andata persa nessuna unità di sangue: il presidente dell’EFS, Frédéric Pacoud, ha affermato che l’anomalia è stata individuata subito e che per questo nessun prodotto conservato ha subito danni.

L’ufficio della ministra della Salute Stéphanie Rist ha annunciato un’indagine. Si andrà a ricostruire come è avvenuto l’attacco, si farà la conta degli apparecchi coinvolti e si prenderà una decisione su quando le celle potranno ripartire. Sui possibili autori non ci sono conferme: allo stato attuale, non risultano collegamenti certi con i sabotaggi ai frigoriferi della grande distribuzione.

La rivendicazione filorussa

Su quegli attacchi però è arrivata una rivendicazione. In un video pubblicato sui social e rilanciato dal Tg1, i gruppi filorussi Noname057(16) e Z-Pentest si sono attribuiti gli attacchi agli impianti di refrigerazione di diversi Paesi europei, Italia compresa.

“La nostra portata si estende a sistemi di approvvigionamento idrico, centrali elettriche, impianti industriali e siti di stoccaggio alimentare. Incidenti simili hanno colpito centinaia di località in tutta Europa, eppure non hanno imparato dai loro errori” recita il video. “Ancora una volta abbiamo dimostrato il vero costo della maturità digitale occidentale. Quindi tenete d’occhio le nostre azioni sulla scena globale”.

Noname057(16) è attivo dal marzo 2022 ed è solito bloccare siti web con attacchi DDoS. Non è ancora chiaro, ad ogni modo, se tutti gli episodi siano davvero opera dei due gruppi.

In Europa istituzioni e imprese sono in allerta. Il mese scorso, in Francia, gli hacker avevano preso il controllo della refrigerazione di circa 700 supermercati. Inoltre, la scorsa settimana la banca Crédit Mutuel Arkéa ha comunicato di aver subito un attacco informatico che ha permesso operazioni fraudolente. Secondo l’istituto di credito, l’incidente è ormai sotto controllo, e nessuno lo ha ancora rivendicato.