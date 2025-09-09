In Francia la Torre Eiffel sta per cambiare nomi, sul monumento saranno incisi anche quelli di 72 scienziate

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il progetto “Hypatia” sviluppato in Francia intende incidere sulla Torre Eiffel i nomi di 72 donne scienziate, affiancandoli ai 72 uomini già presenti. Il piano, sostenuto da Città di Parigi, SETE, Femmes & Sciences e CNRS, prevede l’iscrizione al secondo piano entro fine 2025, dopo approvazione accademica e iter tecnico-amministrativo.

Il progetto Hypatia e gli obiettivi della Francia

Un’iniziativa inedita porterà presto i nomi di 72 donne scienziate incisi sul secondo livello della Torre Eiffel, accanto a quelli dei 72 scienziati maschi già presenti dal XIX secolo.

Il progetto, chiamato “Hypatia”, mira a contrastare l’“effetto Matilda”, un concetto usato nella storia della scienza e negli studi di genere per descrivere un fenomeno ricorrente: i contributi delle donne scienziate vengono sistematicamente ignorati, minimizzati o attribuiti a colleghi uomini.

iStock I nomi presenti sulla Torre Eiffel, che verranno spostati al secondo piano del più famoso monumento della Francia per far posto a quelli di 72 scienziate

Il progetto è frutto di una collaborazione tra la Città di Parigi, la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE) e l’associazione Femmes & Sciences, con il sostegno del CNRS e di una commissione scientifica dedicata.

L’applicazione dei nomi

Al primo piano della Torre Eiffel sono incisi in oro i nomi di uomini di scienza scelti personalmente da Gustave Eiffel tra il 1789 e il 1889, simbolo del progresso dell’epoca.

Per contrastare la storica invisibilità delle donne nelle scienze, il progetto Hypatia propone l’iscrizione degli stessi 72 nomi al secondo piano, mantenendo estetica e tecnica originali.

L’iniziativa è stata promossa fin dal 2021 da Benjamin Rigaud con l’associazione Femmes & Sciences, per valorizzare le figure femminili nel mondo scientifico.

Le scienziate selezionate

Il 25 marzo 2025 è stata costituita una commissione che ha redatto un rapporto sul progetto. Il CNRS ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento degli enti di ricerca nella scelta dei nominativi.

Il rapporto è stato trasmesso alla prima cittadina di Parigi il 5 settembre 2025, e l’elenco definitivo delle scienziate sarà consegnato a dicembre 2025, dopo il gradimento da parte dell’Académie des Sciences e dell’Académie des Technologies.

Poiché la Torre Eiffel è monumento storico, l’iter tecnico e amministrativo richiede tempo: l’incisione vera e propria dovrà rispettare norme di tutela patrimoniale. Il progetto sarà affiancato da una campagna di mediazione culturale destinata al pubblico, con un focus educativo rivolto ai giovani per promuovere la presenza femminile nella scienza.