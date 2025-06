In Francia scatta il divieto di fumo all'aperto, i rischi e le multe previste per i trasgressori

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

In Francia è scattato ufficialmente il divieto di fumo all’aperto: la misura si applica in particolare alle spiagge, in vista della stagione balneare, ma anche a tanti altri luoghi e situazioni della vita quotidiana. I fumatori dovranno tenersi lontani per almeno 10 metri da determinate aree quali le scuole. Per i trasgressori sono previste multe da 135 fino a 750 euro.

Divieto di fumo in Francia: come funziona

Previsto dal 2023, annunciato a fine maggio scorso, il provvedimento antifumo in Francia è ora realtà. È stato fortemente voluto dalla ministra della Salute, Catherine Vautrin, e ora è diventato ufficiale domenica 29 giugno con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel Paese dunque entra in vigore il divieto di fumare all’aperto nei luoghi in cui possono esserci anche dei bambini e dunque in tantissimi spazi pubblici. L’obiettivo è ridurre il fumo passivo nell’aria che i più piccoli respirano e ovviamente anche quello di convincere le persone a smettere di fumare.

Ufficiale il divieto di fumo all’aperto in Francia

Il provvedimento per i bambini

Da fine giugno 2025 quindi in Francia è vietato fumare in spiaggia, nei parchi, alle pensiline dell’autobus, davanti alle scuole superiori e in tanti altri luoghi. Grande attenzione, come detto, soprattutto ai luoghi di balneazione e soprattutto durante la stagione estiva, ma anche ai parchi e ai giardini pubblici e alle aree riservate all’attesa dei passeggeri dei mezzi pubblici.

Divieto di fumo anche nelle vicinanze di biblioteche, impianti sportivi e scuole o strutture che accolgono minori. In questi casi, il ministero della Salute francese ha sottolineato come la distanza dai minori debba essere tenuta “entro un perimetro di almeno 10 metri“.

Il divieto è infatti volto a proteggere soprattutto i più piccoli. La ministra Vautrin e Yannick Neuder, ministro delegato incaricato per la Salute, hanno scritto: “Dove ci sono bambini, il tabacco deve sparire. Un parco, una spiaggia, una scuola, sono luoghi per giocare, imparare, respirare. Non per fumare“.

Le multe

Il divieto di fumo in Francia non si applica alle terrazze di bar e ristoranti e ai dehors, cosa che ha creato non poche polemiche. Inoltre le sigarette elettroniche non sono coinvolte da tale provvedimento.

Per chi lo viola sono previste multe a partire da 135 euro ma che possono arrivare fino a 750 euro. Tuttavia il Governo ha precisato come sia prevista una fase di tolleranza e rodaggio: per qualche settimana questi comportamenti non saranno multati, ma solo ripresi, in modo da permettere alle persone di abituarsi.

La Francia non è la sola nazione ad aver introdotto questo divieto. Ce ne sono di simili in Austria, nelle principali località balneari in Spagna, in Paesi come Regno Unito e Svezia e in città italiane come Torino e Milano dove, da tempo, non si può più fumare nei parchi, alle fermate dei mezzi pubblici e in prossimità delle aree gioco per i bambini.