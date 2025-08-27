In Israele 350 mila in piazza per gli ostaggi e la tregua a Gaza, Netanyahu va a cena con i coloni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Proseguono in Israele le proteste contro il governo per la guerra a Gaza: a Tel Aviv 350 mila persone sono scese in piazza per chiedere un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi. Ma il gabinetto di guerra presieduto dal premier Benjamin Netanyahu si è concluso con un nulla di fatto sulla proposta di cessate il fuoco già approvata da Hamas. La riunione si è conclusa in anticipo per permettere al premier e a diversi ministri di andare a una cena in Cisgiordania con uno dei leader delle colonie illegali.



Israele, a Tel Aviv 350 mila in piazza

Va avanti in Israele la mobilitazione per chiedere la fine della guerra a Gaza e il ritorno a casa degli ostaggi.

Dopo sit-in e blocchi stradali che hanno fermato la principale autostrada principale del Paese, nella giornata di martedì 26 agosto c’è stata una grande manifestazione di protesta a Tel Aviv, la seconda dopo quella del 17 agosto.

Getty I manifestanti in piazza a Tel Aviv

Una marea umana in piazza a Tel Aviv, 350 mila persone secondo gli organizzatori, per chiedere un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre.

“Non siamo più disposti a essere educati”, ha detto dal palco l’attore Lior Ashkenazi, invitando i manifestanti a continuare la mobilitazione.

Nessuna discussione sulla tregua a Gaza

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu però tira dritto con l’operazione militare per occupare l’intera Striscia di Gaza.

C’era attesa per il gabinetto di guerra che è tornato a riunirsi ieri, il primo dopo l’accettazione da parte di Hamas della proposta di tregua di 60 giorni la settimana scorsa.

I media israeliani riferiscono che nella riunione però non c’è neanche stata una discussione sulla proposta di cessate il fuoco, con Netanyahu che ha detto ai ministri che l’operazione per la conquista di Gaza City andrà avanti come previsto.

Netanyahu a cena con i coloni

La riunione del gabinetto di guerra si è anche conclusa in anticipo per permettere al premier di andare a una cena con i coloni israeliani in Cisgiordania.

Netanyahu e diversi ministri dell’estrema destra sono andati in serata a una cena di gala del Binyamin Regional Council, l’ente di riferimento delle colonie illegali in Cisgiordania.

“Siamo sulla strada della vittoria e grandi cose sono già state realizzate, ma c’è ancora del lavoro da fare”, ha detto Netanyahu durante l’evento, secondo quanto riferisce Haaretz.

“Ho detto che avremmo impedito la creazione di uno Stato palestinese e lo stiamo facendo”, ha aggiunto.