In Italia 200 mila hikikomori, per la maggior parte ragazze tra i 13 e i 15 anni: i segnali del ritiro sociale

In Italia ci sono circa 200 mila adolescenti che vivono in ritiro sociale, sono i cosiddetti hikikomori che hanno voltato le spalle al mondo preferendo le mura della propria camera. Il fenomeno vede una predominanza di ragazze tra i 13 e i 15 anni. Lo rileva la ricerca nazionale Daai-Dialoghi Adolescenziali Aree Interne, promossa dall’Asl Benevento e realizzata dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Iprs), presentata alla Camera durante la conferenza “Un confronto tra aree interne e città sul ritiro sociale in adolescenza”.

Chi sono gli hikikomori italiani

Gli hikikomori sono adolescenti che manifestano un isolamento sociale estremo, con difficoltà a uscire di casa, a frequentare la scuola e a interagire con coetanei e familiari.

Il termine hikikomori viene dal Giappone, terra in cui il fenomeno è noto da anni. Il termine hikikomori in giapponese significa letteralmente “stare in disparte, isolarsi“.

Secondo lo studio, quasi una ragazza su dieci (9,1%) presenta un quadro di ritiro sociale grave, contro il 2,8% dei ragazzi.

Nei capoluoghi, il rischio tra le ragazze adolescenti 13-15 anni raggiunge il 13,3%, evidenziando come la città possa amplificare fattori di stress sociale e scolastico.

I segnali del ritiro sociale grave

I sintomi principali segnalati nello studio includono:

isolamento quasi totale e difficoltà a frequentare la scuola;

inversione del ritmo sonno-veglia;

pensieri depressivi e autolesivi;

uso intensivo di internet come sostituto della vita reale;

ansia sociale e fobie legate al contatto con gli altri.

A scuola, i giovani colpiti mostrano forti sensazioni di inadeguatezza, fallimento ed esclusione, più marcate dei problemi comuni legati al corpo o all’accettazione sociale.

Fattori familiari e territoriali

La ricerca evidenzia che le condizioni socio-culturali familiari giocano un ruolo determinante:

nelle famiglie con basso titolo di studio l’incidenza di ritiro sociale grave arriva al 10,6%;

nelle famiglie con genitori laureati scende al 4,2%;

per le ragazze in famiglie con meno risorse il rischio raggiunge il 16%.

Contrariamente a ipotesi precedenti, i giovani in provincia sono meno esposti al ritiro sociale grave rispetto ai coetanei nei capoluoghi (4,4% contro 7%). Qui, la vita online non sostituisce la socialità reale, e la tenuta emotiva e affettiva delle famiglie agisce come fattore protettivo.

La ricerca sottolinea la necessità di interventi educativi e psicologici mirati, supporto familiare e strategie scolastiche per favorire la socialità e prevenire l’isolamento.

Perché si diventa hikikomori

Una sindrome da hikikomori non è formalmente riconosciuta come un disturbo da parte del DSM-5, dunque non sono stati fissati in maniera rigorosa i criteri diagnostici. La letteratura scientifica, tuttavia, ha ampiamente descritto il fenomeno.

Il portale UnoBravo, che offre assistenza psicologica, ha classificato in quattro filoni le tipologie di hikikomori:

hikikomori reazionale – il ritiro arriva dopo eventi vissuti come insopportabili (bullismo, fallimenti, umiliazioni);

– il ritiro arriva dopo eventi vissuti come insopportabili (bullismo, fallimenti, umiliazioni); hikikomori dimissionario – prevale la sensazione di aver “rinunciato” alla competizione sociale;

– prevale la sensazione di aver “rinunciato” alla competizione sociale; hikikomori alternativo – la persona non rifiuta ogni relazione, ma costruisce una vita quasi esclusivamente online o in mondi immaginari (videogiochi, community virtuali, ecc…);

– la persona non rifiuta ogni relazione, ma costruisce una vita quasi esclusivamente online o in mondi immaginari (videogiochi, community virtuali, ecc…); hikikomori a crisalide – il ritiro è vissuto come una pausa per ricaricare le batterie mentali ed emotive ma c’è il rischio che possa cronicizzarsi.

