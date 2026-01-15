In Italia arrivano nuove misure contro la violenza di genere con inasprimento delle pene: i dettagli
Il 'Codice Rosso' ha introdotto nuove misure e pene più severe per contrastare la violenza di genere in Italia.
In Italia la lotta contro la violenza di genere ha visto un rafforzamento significativo grazie all’introduzione di nuove norme e all’inasprimento delle pene per diversi reati. Le modifiche legislative, introdotte con il cosiddetto ‘Codice Rosso‘, sono state pensate per offrire una maggiore tutela alle vittime e per colmare alcune lacune normative esistenti.
- Le nuove norme contro la violenza di genere
- Il 'Codice Rosso': pene più severe e nuovi reati
- Il fenomeno del femminicidio
- Informazioni e risorse utili
Le nuove norme contro la violenza di genere
Il codice penale italiano non prevede una specifica disposizione relativa alla violenza di genere. Tuttavia sono già presenti norme che riguardano la violenza sessuale, lo stalking (atti persecutori) e la violenza domestica.
Questi reati sono perseguiti dalla legge e rappresentano le principali forme di tutela contro le aggressioni basate sul genere.
Il ‘Codice Rosso’: pene più severe e nuovi reati
Con l’entrata in vigore del Codice Rosso il legislatore ha deciso di intervenire in modo deciso inasprendo le pene per una serie di reati e introducendo quattro nuovi crimini.
Nel dettaglio il ‘Codice Rosso’ ha previsto:
- La circolazione illegale di foto o video sessualmente espliciti, fenomeno noto come revenge porn, che punisce la diffusione non consensuale di materiale intimo.
- Lo sfregio di una persona come conseguenza di lesioni permanenti, un reato che mira a tutelare l’integrità fisica e la dignità delle vittime.
- Il costringere o indurre al matrimonio, per contrastare matrimoni forzati e pratiche coercitive.
- La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, per garantire maggiore sicurezza alle persone a rischio.
Il fenomeno del femminicidio
Un aspetto particolarmente rilevante sottolineato dalle autorità riguarda il femminicidio. Sebbene non esista una norma specifica che disciplini questo reato, esso viene generalmente considerato come la forma più estrema di violenza contro le donne.
Il termine viene utilizzato per descrivere gli omicidi motivati dal genere della vittima, spesso all’interno di contesti familiari o relazionali.
Informazioni e risorse utili
Per chi desidera approfondire il tema, sono disponibili ulteriori informazioni nella brochure “This is not love” 2025 e nelle statistiche pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno.
Questi strumenti offrono dati aggiornati e indicazioni utili per comprendere meglio la portata del fenomeno e le misure adottate per contrastarlo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.