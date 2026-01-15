Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato e altre due persone espulse al termine delle attività condotte mercoledì 14 gennaio dalla Polizia di Stato ad Ancona nell’ambito dei controlli sull’immigrazione irregolare. L’uomo, di origini tunisine, è stato tratto in arresto per ingresso illegale nel territorio nazionale, mentre gli altri due connazionali sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione.

Controlli nei pressi della stazione di Ancona

Nella mattinata di ieri, 14 gennaio, gli agenti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. hanno effettuato controlli nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona. Intorno alle ore 9 hanno fermato un uomo di circa 25 anni, di origini tunisine, che è risultato privo di documenti di identità.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura, in via Gervasoni, per procedere all’identificazione e verificare la sua posizione sul territorio nazionale. I controlli più approfonditi hanno permesso di accertare che a suo carico risultava un provvedimento di respingimento con divieto di reingresso in Italia per tre anni, provvedimento che il 25enne non ha rispettato

L’arresto e la convalida

Per aver violato il divieto di reingresso il cittadino tunisino è stato arrestato per ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona è stato collocato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata di giovedì 15 gennaio, all’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura del trattenimento presso il C.P.R. finalizzata al rimpatrio nel paese di origine.

Espulsioni per altri due cittadini tunisini

Sempre nella stessa giornata, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare portate avanti dalla Polizia di Stato sono stati adottati ben due provvedimenti di espulsione nei confronti di altri due uomini di origini tunisine, rispettivamente di 20 anni e 40 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale.

L’espulsione è stata eseguita mediante ordine del Questore di Ancona, che ha imposto ai due uomini di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni a differenza del loro connazionale che, invece, è stato trattenuto presso il CPR.

