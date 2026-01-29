Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di origini albanesi è stato arrestato per ingresso illegale nel territorio italiano. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona, dove l’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo di routine. L’arresto è stato disposto in seguito alla scoperta di un provvedimento di respingimento già emesso nei suoi confronti con divieto di reingresso per cinque anni. L’espulsione è stata autorizzata dopo la convalida dell’arresto.

Il controllo nei pressi della stazione ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri 28 gennaio gli agenti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. hanno effettuato un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona.

Durante le verifiche è stato fermato un uomo di circa 20 anni di origini albanesi che si trovava senza documenti di identità.

Accertamenti in Questura e scoperta del provvedimento

Il giovane, privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura situati in via Gervasoni per accertare la sua identità e chiarire la sua posizione sul territorio nazionale.

I controlli più approfonditi hanno permesso di accertare che a suo carico risultava un provvedimento di respingimento con divieto di reingresso in Italia per cinque anni.

L’arresto e la disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce di quanto emerso il giovane è stato tratto in arresto per ingresso illegale nel territorio dello Stato. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona il cittadino albanese è stato collocato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio di convalida.

Nella mattinata odierna, a seguito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha concesso il nulla osta per l’espulsione del giovane, che verrà accompagnato alla frontiera. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso dunque con l’avvio delle procedure di rimpatrio, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito dei controlli ordinari volti a garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi sull’immigrazione. La presenza di pattuglie nei pressi di luoghi sensibili come le stazioni ferroviarie di Ancona consente di individuare situazioni irregolari e di intervenire tempestivamente, come avvenuto in questo caso.

