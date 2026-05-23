In Lazio il Piano Anti Caldo 2026: vietato lavorare al sole nelle ore di punta per edili, rider e agricoltori

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In vista dell’arrivo delle alte temperature estive, la Regione Lazio agisce per tutelare la salute dei lavoratori più esposti al rischio termico. Il presidente Francesco Rocca ha firmato il Piano Anti Caldo 2026 che, fino al 15 settembre, introduce per le categorie a rischio il divieto assoluto di lavoro al sole nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:00.

Il Piano Anti Caldo del Lazio

“La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori prima di tutto”: con queste parole Francesco Rocca ha presentato il Piano Anti Caldo 2026.

L’obiettivo è quello di “proteggere chi svolge attività particolarmente esposte alle alte temperature e ai rischi legati alle ondate di calore”.

ANSA

Per il presidente della Regione Lazio si tratta di “un atto di responsabilità e di civiltà, che mette al centro la salvaguardia delle persone e la dignità del lavoro”.

Rocca ha anche annunciato un tavolo con i sindacati e le associazioni di categoria “al fine di monitorare, e qualora si rendesse necessario implementare l’ordinanza, con ulteriori misure”.

Le categorie di lavoratori da proteggere

Fino al 15 settembre, nell’intero territorio del Lazio, “è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00”.

Il divieto, spiega l’ordinanza, è valido nelle aree dello svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, così come nei cantieri edili e nelle cave.

Stop al lavoro sotto il sole anche per rider e fattorini, ovvero tutti coloro che svolgono consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote.

L’ordinanza non si applica alle pubbliche amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi quando eseguano interventi di publicà utilità.

Lo stop non sarà attivo tutti i giorni

Il blocco istituito dal Piano Anti Caldo non sarà tuttavia automatico ogni giorno, ma solo quando Worklimate segnalerà un livello di rischio alto.

Il portale Worklimate è dedicato all’impatto delle temperature estreme sulla salute e sulla produttività lavorativa.

Ogni tre giorni pubblica le proprie previsioni suddivise in quattro fasce orarie e riportate su mappe colorate, segnalando il fattore di rischio da “nessuno” ad “alto”.