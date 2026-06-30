In Messico un "giustiziere" che si fa chiamare Batman ferma i ladri di motorini e li immobilizza con lo scotch

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Jalisco, stato del Messico situato nella parte occidentale del Paese e affacciato sull’oceano Pacifico, da una quindicina di giorni è spuntato un “Batman” del posto che sorprende i presunti ladri di motorini, li ferma e li immobilizza con lo scotch ai pali della strada. Sui loro volti lascia la scritta ladri. Sono già cinque gli uomini trovati in queste condizioni.

Messico, spunta un “Batman” locale che immobilizza i ladri di motorini

Al momento non si conosce l’identità del “Batman” di Jalisco che ha operato principalmente a Lagos de Moreno, aggredendo brutalmente i presunti ladri di motorini.

Le fotografie mostrano gli uomini presi di mira legati ai pali con grandi quantità di nastro adesivo attorno alle braccia e al corpo.

Su diversi di loro è apparsa la scritta “ratero”, che in spagnolo significa “ladro”.

Il cosiddetto “Batman messicano” avrebbe inoltre disegnato baffi e vibrisse da gatto sui visi degli uomini bloccati, come una sorta di firma. Il vigilante avrebbe lasciato anche vistosi cartelli color rosa sopra le persone immobilizzate, indicando ciò di cui sarebbero accusate.

Nelle vicinanze sarebbero state lasciate anche le biciclette presumibilmente rubate, come ulteriore elemento a sostegno delle accuse.

La polizia cerca “Batman” e considera vittime le persone aggredite

La polizia ha sottolineato che gli uomini trovati legati vengono per ora considerati come vittime. Diversi presentavano segni di percosse. Uno di loro è stato trovato insanguinato e con evidenti lividi.

La polizia dello Stato di Jalisco è ora alla ricerca della persona responsabile, già soprannominata dai media “Batman”.

Il primo caso risale al 13 giugno, quando un giovane è stato trovato immobilizzato a un palo con accanto un cartello di cartone che lo accusava di essere un ladro.

Nei giorni successivi sono stati trovati altri uomini bloccati nelle stesse condizioni.

Il segretario alla Sicurezza dello Stato, Juan Pablo Hernández, ha dichiarato che sono stati registrati in totale cinque episodi e che la polizia è attivamente impegnata nelle ricerche.

Ha aggiunto che, sebbene non siano ancora stati effettuati arresti, gli investigatori hanno identificato due veicoli che ritengono possano essere collegati alle aggressioni.

Gli uomini trovati legati sono stati liberati e tutti hanno ricevuto cure mediche per le ferite riportate.

Il giornalista messicano Luis Cardenas ha così commentato gli eventi: “A Jalisco, dopo la mancanza di aiuto da parte delle autorità, un eroe anonimo ha iniziato a dare la caccia ai ladri di moto. Ad oggi, ne ha già catturati cinque in dieci giorni e lo soprannominano il ‘Batman di Lagos de Moreno'”.

Gruppi di vigilantes donne contro il cartello Jalisco Nuova Generazione

L’episodio arriva dopo che, nel vicino Stato del Michoacán, gruppi di vigilantes donne hanno cominciato a pattugliare il territorio armate di fucili d’assalto per proteggersi dal cartello Jalisco Nuova Generazione.

Il gruppo di donne ha costruito un carro artigianale e predisposto posti di blocco per contrastare gli uomini armati del cartello, che è considerato responsabile dell’aumento degli omicidi nella regione.

.