In monopattino a Ponte Mosca a Torino con le mani in tasca, nello zaino 46 capsule di psicofarmaco: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

In monopattino su Ponte Mosca, una denuncia di smarrimento al posto dei documenti e le mani che continuavano a finire nelle tasche. A Torino il nervosismo di un 25enne ha insospettito una pattuglia della polizia: nello zaino aveva 46 capsule di un farmaco psicotropo e in Questura sono spuntati anche oltre 200 grammi di hashish.

Torino, il controllo sul monopattino a Ponte Mosca

Come riporta la Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti stavano pattugliando Lungo Dora Napoli quando hanno visto il giovane attraversare il ponte in monopattino elettrico, diretto verso corso Giulio Cesare.

Al controllo, al posto di un documento valido ha mostrato una denuncia di smarrimento. Era sempre più agitato e continuava a infilare le mani nelle tasche, così gli agenti lo hanno perquisito.

Le capsule nello zaino e l’hashish trovato in Questura

Nello zaino c’erano 4 blister di un farmaco psicotropo, 46 capsule in tutto e alcune già mancanti, insieme a 40 euro in contanti. Il 25enne non aveva una ricetta e non ha saputo spiegare perché avesse tutte quelle pillole.

Accompagnato in Questura, durante i controlli sono saltati fuori anche 2 panetti e un frammento di hashish, per oltre 200 grammi. È stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope.

IPA