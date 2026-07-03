In Pakistan un bus precipita in un burrone per almeno 20 metri, decine di morti fra cui donne e bambini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È precipitato in un burrone un autobus di linea. Sono almeno 40 le persone morte e otto i feriti. È accaduto in Pakistan nella zona sud-occidentale del Paese. Questo stava viaggiando da Quetta a Peshawar, quando nella zona montuosa di Dana Sar è avvenuta la tragedia. Tra i sopravvissuti c’è chi ha raccontato la causa dell’incidente, ovvero una lite tra un passeggero e l’autista. Il motivo della lite: il sovraffollamento del bus, che si era fermato per raccogliere persone rimaste a terra dopo che un altro mezzo era andato in panne.

Grave incidente in Pakistan

Un autobus di linea è precipitato in un burrone per circa una ventina di metri in Pakistan, nella zona sud-occidentale del Paese.

L’incidente è avvenuto in una zona montuosa di Dana Sar, nella tratta da Quetta a Peshawar.

A bordo molte persone, anche donne e bambini. Il mezzo risultava sovraffollato a causa di un altro incidente avvenuto sulla stessa strada e che aveva lasciato a terra diverse decine di persone, caricate poi sul mezzo precipitato.

Bilancio di vittime e feriti

L’incidente è stato piuttosto grave. La caduta del bus è avvenuta in una zona montuosa, in un burrone alto più di 20 metri. Inoltre il mezzo risultava sovraffollato e quindi il numero dei morti è risultato piuttosto elevato.

Non si conosce il numero esatto delle persone all’interno del mezzo, ma al momento sono almeno 40 le persone morte e 8 i feriti, tra gravi e meno gravi.

Difficile anche il soccorso a causa dell’altezza e della pericolosità della zona del Pakistan. Sono i medici, i soccorritori e le ambulanze che stanno tentando il recupero dei feriti.

Le cause dell’incidente

Anche se le cause sono ufficialmente in fase di accertamento, secondo i sopravvissuti la dinamica è chiara. Questi, che hanno parlato ai media locali, hanno raccontato di come il bus sia precipitato dopo una lite tra uno dei passeggeri e l’autista.

Uno dei passeggeri infatti avrebbe afferrato per il collo l’autista, accusandolo di aver caricato troppe persone a bordo del mezzo. Non era l’unico a urlare contro l’uomo, ma sembra essere stato l’unico ad aggredire fisicamente l’autista.

Questo avrebbe perso la presa sul volante. Alla base del litigio il passaggio ad altri viaggiatori, quelli che erano rimasti in strada a seguito di un guasto a un autobus di linea. Questo era rimasto fermo a causa di un’avaria, forse proprio a causa del sovraffollamento.