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È di un arresto e oltre due chili di cocaina sequestrati il bilancio di un intervento della Polizia Stradale sull’Autostrada A2 nei pressi di Lamezia Terme (Catanzaro). Un automobilista, fermatosi per un’avaria, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga sulla rete viaria calabrese.

Il rinvenimento casuale durante un intervento di assistenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Lamezia Terme è intervenuta per prestare soccorso a un automobilista rimasto in panne in una piazzola di sosta. L’uomo, di origine calabrese, stava aspettando l’arrivo del carro attrezzi quando gli agenti hanno notato il suo comportamento sospetto e uno stato di agitazione che ha destato l’attenzione degli operatori.

I controlli e la scoperta della droga

Insospettiti dall’atteggiamento elusivo del conducente, i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli. Hanno così proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All’interno del vano bagagli sono stati scoperti due panetti contenenti complessivamente oltre 2,1 chilogrammi di cocaina. Oltre alla droga, sono stati trovati anche 2.100 euro in contanti e due telefoni cellulari, tutto materiale sottoposto a sequestro.

Le analisi della Polizia Scientifica

La sostanza rinvenuta è stata sottoposta ad analisi speditive dalla Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. locale. Gli accertamenti hanno confermato che si trattava effettivamente di cocaina, rafforzando così i sospetti degli agenti circa la natura del trasporto illecito.

Al termine delle verifiche, il conducente è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Catanzaro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La scarcerazione e il nuovo provvedimento restrittivo

Durante l’udienza di convalida, per motivi di natura formale, è stata disposta la scarcerazione dell’arrestato. Tuttavia, la libertà è durata soltanto due giorni. Nel frattempo, la Procura di Lamezia Terme, guidata dal dottor Elio Romano, ha richiesto una nuova ordinanza di custodia cautelare, considerata la gravità del reato ipotizzato (art. 73-80 dpr 309/90). Il Gip di Lamezia Terme ha accolto la richiesta, emettendo rapidamente il provvedimento restrittivo. L’uomo è stato così ricondotto in carcere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA