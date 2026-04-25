In parapendio si schianta contro un muretto in Val di Peio sbagliando l'atterraggio, in codice rosso 52enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un 52enne è rimasto ferito con diversi traumi a causa dello schianto in parapendio contro un muretto in Val di Peio. Dopo l’errore nell’atterraggio l’uomo è stato recuperato dal soccorso alpino e trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Lo schianto in parapendio

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di sabato 25 aprile, quando lo stesso pilota di parapendio ha lanciato la richiesta di aiuto tramite il numero unico per le Emergenze 112.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Il Dolomiti, il 52enne avrebbe cercato di atterrare in un prato situato sopra l’abitato di Peio, comune in Trentino di cui è originario, ma non è riuscito a mantenere il controllo della vela finendo contro un muretto.

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Le operazioni di soccorso

Nel violento impatto, l’uomo ha riportato diversi traumi, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale in elicottero.

Scattato l’allarme, la Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza mentre due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno raggiunto il pilota.

Il ricovero

Il personale della stazione di Peio ha fornito i primi soccorsi al ferito, in attesa dell’arrivo dell’equipe sanitaria, che in volo stazionario ha caricato a bordo il paziente, con i vigili del fuoco di Peio a fornire supporto tecnico all’elisoccorso.

Durante tutte le operazioni l’uomo è rimasto cosciente. Una volta stabilizzato è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.