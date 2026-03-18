In Piemonte lettera ai neodiciottenni piena di errori grammaticali, imbarazzo della Regione: cosa è successo

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La Regione Piemonte ha inviato una lettera ai 18enni che è diventata famosa per l’enorme quantità di errori grammaticali tra verbi scritti male, femminili al posto di maschili e mancanza di apostrofi. Il messaggio voleva promuovere il volontariato e la donazione di organi, sangue e midollo osseo. La colpa degli strafalcioni sarebbe del programma di impaginazione.

Gli errori nella lettera ai 18enne della Regione Piemonte

La lettera è stata inviata a 95mila neodiciottenni piemontesi ed è a firma del “presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio”.

Come riporta La Stampa, la missiva comincia con un “complimenti, sei diventato maggiorenne“. Apparentemente la frase sembrerebbe corretta, ma non è il caso delle donne neomaggiorenni per le quali si sarebbe dovuto usare il femminile.

ANSA

Continuando a leggere, s’incontra poi la frase “siamo sicuri che tu senta l emozione di questo passaggio”, con un apostrofo che si è perso per strada e lo stesso errore che si ripete per “un idea”.

Poi ci sono le “e” verbo che sono diventate congiunzione un po’ ovunque nella lettera.

La Regione Piemonte e il programma di impaginazione

Una fonte della Regione Piemonte, interpellata riguardo alla missiva grammaticalmente scorretta, ha imputato la colpa degli errori al programma di impaginazione utilizzato dall’azienda a cui il Piemonte ha affidato l’incarico della stesura e spedizione del messaggio. Azienda a cui ora il Piemonte avrebbe chiesto i danni.

“A seguito della segnalazione di alcuni refusi nella lettera sulla donazione degli organi destinata ai neomaggiorenni residenti in Piemonte – ha detto la fonte a La Stampa – la Regione ha dato mandato ai suoi uffici di chiedere alla ditta i danni per quanto accaduto, considerando inaccettabile che un’iniziativa meritevole e importantissima come la sensibilizzazione dei giovani sul tema della donazione, rischi di essere offuscata”.

Seppure l’errore sia stato del programma di impaginazione, resta il fatto che nessuno si è preso il compito di rileggere la lettera prima di spedirla.

L’obiettivo della lettera

La missiva è stata inviata a chi ha compiuto 18 anni per sostenere il mondo del volontariato e la donazione di organi, sangue e midollo osseo.

Nello specifico l’hanno ricevuta i ragazzi nati nel 2005, 2006 e nel primo semestre 2007.

L’obiettivo è quindi nobile e sembra aver comunque centrato il traguardo, nonostante la gaffe, almeno stando a quanto ha affermato la Regione Piemonte sui primi risultati.

“È particolarmente significativo – hanno fatto sapere – che siano già numerosi i ragazzi che in questi giorni hanno contattato i servizi del coordinamento per le donazioni per chiedere informazioni e approfondimenti sul tema della donazione e sull’opportunità di donare per salvare delle vite”.