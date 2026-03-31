In scooter Catania con 50mila euro in contanti, la giustificazione bizzarra data alla polizia: 47enne nei guai

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È stato denunciato per ricettazione un uomo di 47 anni fermato dalla Polizia di Stato a Catania mentre trasportava 50.000 euro in contanti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato bloccato in via Della Concordia durante un controllo notturno di routine. Il denaro, suddiviso in cinque mazzette, è stato sequestrato e una banconota è risultata falsa.

Il fermo e il controllo di routine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore della notte, quando una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania ha fermato un uomo di 47 anni a bordo di uno scooter in via Della Concordia. Alla vista degli agenti, il soggetto ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Il sospetto e la scoperta del denaro

Durante le prime fasi del controllo, l’attenzione degli agenti in servizio a Catania si è concentrata su un borsello che l’uomo portava a tracolla e che appariva insolitamente voluminoso. Invitato ad aprirlo, il 47enne ha mostrato il contenuto: cinque mazzette di banconote per un totale di 50.000 euro. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha dichiarato di portare sempre con sé l’ingente somma per timore di furti in casa, una giustificazione che non ha convinto i poliziotti.

Il sequestro e la denuncia

Le banconote sono state immediatamente sottoposte a sequestro preventivo. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la provenienza del denaro. Nel corso delle verifiche, è stata individuata anche una banconota falsa, che sarà sottoposta ad analisi specialistiche presso la Banca d’Italia.

IPA