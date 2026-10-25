In Serbia Vucic ammette la sconfitta alle elezioni, cos'è la la lista degli studenti che lo ha battuto

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Svolta politica in Serbia, dove la lista degli studenti ha superato la coalizione del presidente Aleksandar Vucic alle elezioni legislative anticipate. Lo stesso leader serbo ha riconosciuto la sconfitta, annunciando che continuerà la sua attività politica dall’opposizione. Secondo le prime proiezioni dell’emittente pubblica Rts, il movimento studentesco avrebbe ottenuto il 52% dei voti, conquistando 138 seggi su 250, contro il 39,3% della coalizione Serbia Unita.

Serbia, Vucic riconosce la vittoria degli studenti

Aleksandar Vucic ha ammesso la sconfitta della coalizione di governo in diretta televisiva, dopo la diffusione delle prime proiezioni elettorali.

“Serbia Unita ha perso le elezioni”, ha dichiarato il presidente, riconoscendo il risultato della lista studentesca.

Secondo le stime diffuse da Rts, il movimento degli universitari avrebbe raccolto il 52% dei consensi, pari a 138 seggi in Parlamento.

Festa nelle strade di Belgrado

La coalizione guidata dal Partito progressista serbo (Sns), legata a Vucic, si fermerebbe invece al 39,3%, con circa 104 deputati. Se confermati, i numeri garantirebbero agli studenti una maggioranza assoluta nell’assemblea legislativa, composta da 250 membri, dove la soglia necessaria è di 126 seggi.

“Riconosco la vittoria degli studenti”, ha affermato Vucic, aggiungendo che proseguirà la sua battaglia politica dall’opposizione. Il presidente ha tuttavia contestato la campagna elettorale degli avversari, definendola “scorretta e piena di menzogne”.

Dopo l’annuncio, nelle strade di Belgrado sono iniziate le celebrazioni dei sostenitori del movimento studentesco, che negli ultimi mesi ha guidato una vasta mobilitazione contro il governo.

Cos’è la lista degli studenti

Il successo elettorale degli studenti arriva dopo una lunga stagione di manifestazioni che ha messo in discussione il sistema politico serbo.

La crisi è esplosa il primo novembre 2024, quando il crollo di una pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad ha provocato la morte di 16 persone, tra cui un bambino di sei anni.

La tragedia ha alimentato accuse di negligenza e corruzione legate ai lavori di ristrutturazione della stazione e ha innescato proteste che si sono rapidamente estese in tutto il Paese.

Lista studentesca, nessun leader unico

Gli studenti hanno trasformato la richiesta di responsabilità per il disastro in una contestazione più ampia nei confronti delle istituzioni e del sistema di potere vicino a Vucic.

La Lista studentesca si è distinta anche per la sua organizzazione: non ha un leader unico e ha selezionato i candidati attraverso assemblee universitarie. Nelle sue file figurano esponenti della società civile, tra cui tecnici, sportivi e artisti. Tra i nomi indicati c’è il fisico Ilija Srdanovic, originario di Novi Sad.

Il risultato elettorale rappresenta un passaggio importante per un movimento nato nelle università e diventato il punto di riferimento di una parte consistente dell’opposizione al governo.

Chi è Vucic, il nazionalista filorusso

Aleksandar Vucic, 56 anni, è stato al centro della politica serba per oltre un decennio. Al potere dal 2014, prima come primo ministro e poi come presidente dal 2017, ha costruito la propria immagine sulla promessa di stabilità e crescita economica.

I suoi critici lo accusano invece di aver consolidato un sistema autoritario, caratterizzato da pressioni sui media, debole indipendenza della magistratura e rapporti stretti con gli ambienti economici e politici vicini al governo.

Il percorso politico di Vucic affonda le radici nel nazionalismo serbo degli anni Novanta. Nel 1998 fu ministro dell’Informazione durante il governo di Slobodan Milosevic, per poi militare nel Partito radicale serbo.

Negli anni successivi ha cercato di accreditarsi come interlocutore sia di Bruxelles sia di Mosca, mantenendo però rapporti stretti con la Russia.

La Serbia è formalmente candidata all’ingresso nell’Unione europea, ma il percorso di adesione, avviato nel 2014, è rimasto a lungo in stallo.