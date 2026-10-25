In Spagna grave incidente vicino Barcellona tra un'auto e un bus che precipita in una scarpata per 20 metri

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Grave incidente stradale in Catalogna, vicino a Barcellona, dove un autobus è precipitato in una scarpata profonda circa 20 metri dopo lo scontro con un’auto. Il bilancio provvisorio è di almeno 41 feriti, 20 dei quali in gravi condizioni. Sul posto è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso, con ambulanze, elicotteri sanitari e squadre dei vigili del fuoco.

Spagna, autobus precipita in una scarpata

Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 ottobre a Fogars de Montclús, nella provincia di Barcellona, in Spagna.

Secondo quanto riferito dai media locali, un autobus si è scontrato con un’automobile lungo la strada BV-5114, finendo poi fuori carreggiata e precipitando lungo un terrapieno per circa 20 metri.

L’impatto ha provocato numerosi feriti tra le persone che si trovavano a bordo del mezzo pubblico. Il bilancio comunicato dai servizi di emergenza catalani è di almeno 41 persone ferite, 20 delle quali in condizioni gravi.

Secondo quanto riportato da La Vanguardia, le squadre di soccorso sono intervenute nella zona con un dispositivo articolato per prestare assistenza ai feriti e gestire le conseguenze dello schianto. Alcune delle persone coinvolte sarebbero riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, mentre gli altri feriti sono stati assistiti dai sanitari.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato nel pomeriggio, con la mobilitazione di numerosi mezzi di emergenza. Stando alle informazioni riportate da La Vanguardia, i servizi di soccorso hanno ricevuto la segnalazione alle 16:43.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco della Generalitat catalana, con diverse squadre impegnate nelle operazioni di assistenza, insieme al Servizio medico di emergenza (Sem).

Il dispositivo sanitario comprende 15 ambulanze, due elicotteri medicalizzati e tre squadre congiunte di personale sanitario e vigili del fuoco, secondo le informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali.

Le operazioni si sono concentrate sull’assistenza alle persone ferite e sulla loro evacuazione. I feriti lievi sono stati già allontanati dalla zona dell’incidente, mentre sono proseguite le attività di soccorso per le persone in condizioni più serie.

Per coordinare gli interventi è stata costituita una commissione di sicurezza, come riferito dal quotidiano catalano La Vanguardia. La Protezione civile della Generalitat ha inoltre attivato in fase di preallerta il piano Procicat, previsto per la gestione delle emergenze legate agli incidenti nei trasporti.

Strada chiusa al traffico

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla viabilità locale. La strada BV-5114 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi all’altezza di Fogars de Montclús, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e agevolare la gestione dell’emergenza.

La zona interessata si trova nei pressi di Sant Celoni, nella comarca del Vallès Oriental, nel massiccio del Montseny.

La chiusura della carreggiata è stata disposta dai Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, impegnata anche negli accertamenti per ricostruire le circostanze dello schianto.

Indagini sulla dinamica dello schianto

Gli investigatori dovranno chiarire come sia avvenuto lo scontro tra l’automobile e il bus e quali fattori abbiano determinato la successiva uscita di strada del mezzo pubblico. Al momento, la dinamica esatta dell’incidente non è stata ancora definita.

L’autobus precipitato nella scarpata appartiene alla compagnia Sagalés e, secondo quanto comunicato dall’azienda, era impiegato sulla linea 573, che collega il Centro informazioni di Fogars de Montclús a Santa Fe del Montseny.

La società ha dichiarato di collaborare con i servizi di emergenza e con le autorità competenti, mettendo a disposizione le informazioni necessarie per contribuire alla ricostruzione dell’accaduto.