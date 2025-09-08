In Spagna il premier Sanchez annuncia “misure contro il genocidio”: ira di Israele, richiamato ambasciatore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il premier della Spagna, Pedro Sánchez, ha annunciato nove misure contro Israele, tra cui embargo sulle armi, divieto di transito per navi e aerei con carichi militari e stop ai prodotti dagli insediamenti illegali. Madrid rafforza gli aiuti a Gaza e richiama l’ambasciatrice dopo le accuse di “antisemitismo” arrivate da Tel Aviv.

Spagna: Sanchez annuncia misure contro Israele

La Spagna ha annunciato un pacchetto di nove misure straordinarie per rispondere alla guerra a Gaza e per sostenere la popolazione palestinese.

A comunicarlo è stato il premier Pedro Sánchez in una dichiarazione istituzionale dalla Moncloa, nella quale ha parlato apertamente di “genocidio” compiuto da Israele contro i civili.

ANSA Il premier spagnolo Pedro Sánchez

Nel suo discorso, Sánchez ha tracciato un netto confine tra difesa e aggressione: “Proteggere il proprio Paese è una cosa, bombardare ospedali e condannare alla fame bambini innocenti è un’altra. Questo non è difendersi, non è nemmeno attaccare: è sterminare un popolo indifeso”.

Le misure del governo spagnolo

Il governo spagnolo ha approvato un decreto che rende giuridicamente vincolante l’embargo totale sulla vendita di armi a Israele, già in vigore di fatto dall’ottobre 2023. Tra le altre decisioni figurano il divieto di transito nei porti spagnoli per le navi con carichi di carburante destinati alle forze armate israeliane e lo stop all’accesso nello spazio aereo nazionale per velivoli che trasportano materiale bellico.

Non potranno inoltre entrare in Spagna persone coinvolte direttamente o indirettamente in operazioni militari a Gaza o accusate di violazioni dei diritti umani. Previsto anche un aumento di dieci milioni di euro ai finanziamenti per l’UNRWA e l’impegno a portare a 150 milioni entro il 2026 la quota complessiva di aiuti umanitari a Gaza.

Madrid ha poi vietato l’importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania e Gaza, ridotto al minimo i servizi consolari per i cittadini spagnoli residenti in questi territori e annunciato il rafforzamento della missione europea di assistenza alla frontiera di Rafah.

La reazione di Israele

Immediata la risposta israeliana, con il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar che ha accusato Sánchez di portare avanti una campagna “antisemita” e di voler distrarre l’opinione pubblica spagnola dagli scandali interni. Tel Aviv ha inoltre vietato l’ingresso nel Paese a due ministre di Sumar, Yolanda Díaz e Sira Rego.

Il ministero degli Esteri spagnolo ha respinto con fermezza le accuse di antisemitismo, definendole “false e diffamatorie”, e ha annunciato il richiamo per consultazioni della propria ambasciatrice a Tel Aviv, Ana Salomon Perez.

Madrid ha ribadito che non si lascerà intimidire: “La Spagna continuerà a difendere la pace, il diritto internazionale e i diritti umani”.