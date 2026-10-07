In Spagna morta Maricarmen, la donna di 87 anni simbolo della protesta per la casa che ha infiammato il Paese

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morta all’età di 87 anni Maricarmen Abascal, la donna “simbolo” sfrattata dalla casa di Madrid in cui aveva vissuto per oltre 70 anni. Il suo caso, divenuto celebre in tutto il mondo, ha provocato proteste in tutta la Spagna e portato i governo Sánchez ad approvare i nuovi decreti contro gli sfratti.

Spagna, morta Maricarmen: chi era

È diventata il volto della mobilitazione contro gli sfratti e per il diritto alla casa in Spagna. La notizia della morte di Maricarmen Abascal è stata confermata dal Sindicato de Inquilinas, dalla famiglia e dalla sua avvocata.

La donna è deceduta mercoledì 7 ottobre all’ospedale Gregorio Marañón, dove era ricoverata dal giorno in cui ha dovuto abbandonare la sua casa. Due settimane prima, infatti, era stata costretta a lasciare l’appartamento nel quartiere di Retiro nel quale aveva trascorso gran parte della sua vita.

La sua vicenda era diventata un caso nazionale. Il 23 settembre Maricarmen, già in condizioni fisiche fragili, era stata portata via dall’abitazione in barella e trasferita in ospedale, mentre centinaia di persone si erano radunate davanti al palazzo per tentare di impedire l’allontanamento. Le immagini della protesta e dell’anziana trasportata in ambulanza avevano alimentato una mobilitazione che, nei giorni successivi, si era estesa ad altre città spagnole.

Il contenzioso sulla casa di Madrid

Maricarmen viveva nell’appartamento dal 1956. Il contratto di locazione era quindi regolato dal vecchio regime degli affitti a canone storico. Dopo la morte del padre e successivamente della madre, il contratto era passato attraverso due subentri. Proprio la seconda subrogazione era diventata il centro della lunga battaglia giudiziaria.

La società Urbagestión, che aveva acquistato l’immobile, sosteneva che il contratto fosse ormai terminato. La vicenda era arrivata fino al Tribunal Supremo, che nel dicembre 2023 aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Maricarmen, rendendo definitiva la decisione della giustizia ordinaria sulla cessazione del rapporto di locazione.

Maricarmen però continuava a pagare regolarmente il canone e le utenze. La sua pensione era di circa 1400 euro al mese e il costo complessivo dell’abitazione si aggirava intorno ai 500 euro. Secondo quanto ricostruito dai media spagnoli, la proprietà aveva chiesto un canone molto più elevato, arrivando a proporre una cifra di circa 1600 euro mensili.

Per anni furono tentate diverse soluzioni per evitare lo sfratto, come proposte per coprire la differenza dell’affitto, fino a offerte di aiuto da privati. Nessuna di queste possibilità riuscì però a impedire l’esecuzione del provvedimento, arrivata dopo quattro tentativi. Dopo lo sfratto, Maricarmen aveva sintetizzato così il significato della sua battaglia: “Non sono riuscita a difendere la mia casa, ma ho lottato perché gli altri imparassero a lottare per la loro”.

L’accordo arrivato troppo tardi

Dopo il trasferimento in ospedale, la pressione dell’opinione pubblica e l’intervento delle istituzioni avevano riaperto la trattativa con Urbagestión. Il 28 settembre era stato raggiunto un accordo che avrebbe consentito a Maricarmen di tornare nell’appartamento dopo le dimissioni.

L’intesa prevedeva un nuovo contratto e un canone compatibile con le sue possibilità economiche. Secondo quanto riferito dalla sua legale, l’affitto non avrebbe superato i 500 euro mensili, né il 30% della pensione dell’anziana. Maricarmen aveva accettato la soluzione mentre era ancora ricoverata.

Il ritorno nella sua casa, tuttavia, non è mai avvenuto. Le sue condizioni di salute sono peggiorate durante il ricovero e, a distanza di pochi giorni dall’accordo, è arrivata la notizia della sua morte.

I decreti sulla casa di Sánchez in Spagna

Il governo di Pedro Sánchez ha collegato esplicitamente la nuova legislazione sulla casa alla vicenda di Maricarmen. Il 29 settembre il Consiglio dei ministri aveva approvato due decreti legge: il primo estendeva fino al 2030 la protezione degli inquilini vulnerabili senza alternativa abitativa e rafforzava gli obblighi delle amministrazioni per impedire gli sfratti; il secondo introduceva un sistema di proroga automatica dei contratti di locazione.

Il 2 ottobre il Congresso aveva però respinto entrambi i provvedimenti con i voti contrari di PP, Vox e Junts. Dopo lo scioglimento delle Cortes e la convocazione delle elezioni per il 29 novembre, il governo è tornato alla carica il 6 ottobre con due testi modificati, destinati alla Diputación Permanente.

Il nuovo decreto principale è stato pubblicato sul BOE il 7 ottobre ed entra in vigore l’8 ottobre. Prevede, tra l’altro, che le amministrazioni possano essere obbligate ad assumere i debiti e le spese processuali degli inquilini vulnerabili per evitare il loro sfratto quando non venga fornita un’alternativa abitativa. Il secondo decreto, dedicato alla stabilità dei contratti di affitto, prevede invece l’entrata in vigore dal 15 novembre, subordinatamente alla convalida parlamentare.