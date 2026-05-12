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Un giovane è stato deferito per violenza sessuale per un episodio avvenuto nei giorni scorsi sul litorale di Alghero, dove una turista straniera è stata molestata mentre si trovava in spiaggia con la sorella. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di identificare il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni.

I fatti: molestie in spiaggia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato qualche giorno fa presso una nota spiaggia del litorale algherese. La ricostruzione degli eventi è stata possibile grazie alle indagini condotte dagli agenti del Commissariato P.S. di Alghero.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima, una turista straniera, si trovava in compagnia della sorella quando è stata avvicinata da un ragazzo. Quest’ultimo, dopo averle osservate insistentemente e aver chiesto senza successo di potersi sedere accanto a loro, ha iniziato a tenere comportamenti inequivocabilmente a sfondo sessuale, tra cui la simulazione di atti di autoerotismo e rapporti completi.

La reazione delle vittime e l’aggravarsi della situazione

Le due sorelle, turbate e infastidite da tali atteggiamenti, hanno deciso di allontanarsi dalla spiaggia. Durante il tragitto verso la fermata dell’autobus, sono state nuovamente raggiunte dal giovane, che ha colto un momento di distrazione di una delle due per colpirla con una manata violenta sul gluteo. Dopo il gesto, il ragazzo si è rapidamente allontanato utilizzando un monopattino.

L’identificazione del responsabile

Le indagini della Polizia di Stato si sono avvalse anche delle immagini di videosorveglianza dello stabilimento balneare adiacente. Grazie a questi filmati, gli agenti sono riusciti a identificare senza alcun dubbio il presunto autore delle molestie. Il giovane era già noto agli uffici di polizia per numerose segnalazioni recenti relative a reati specifici contro la persona.

Le conseguenze: deferimento all’Autorità Giudiziaria

Per i fatti accertati, il giovane è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori delle spiagge di Alghero, sottolineando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare simili episodi.

IPA