In stato di agitazione da alcol aggredisce gli agenti davanti ai figli minori a Sondrio, il provvedimento

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Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in Piazzale Bertacchi, a Sondrio. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol, si trovava in compagnia dei due figli minori. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta una misura cautelare.

L’intervento a Sondrio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Sondrio nella giornata del 25 settembre 2026.

Gli operatori sono intervenuti in Piazzale Bertacchi a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un uomo in stato di agitazione e sotto l’effetto di sostanze alcoliche, accompagnato dai suoi due figli minori.

La situazione degenerata e l’arresto

Durante l’intervento, l’uomo ha mostrato un atteggiamento sempre più aggressivo e riluttante nei confronti degli agenti. La situazione è rapidamente degenerata quando il soggetto ha iniziato a spintonare e a mettere le mani addosso a uno degli operatori, configurando così una condotta di resistenza all’attività di polizia.

Gli agenti hanno quindi proceduto al contenimento immediato dell’uomo, che è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Le dichiarazioni della madre e i precedenti episodi

Nel corso degli accertamenti, la madre dei minori ha riferito agli operatori che l’uomo sarebbe solito abusare di sostanze alcoliche e che episodi simili si sarebbero già verificati anche in presenza dei figli.

Queste informazioni hanno contribuito a delineare un quadro di reiterazione di comportamenti pericolosi, soprattutto per i minori coinvolti.

L’udienza e la misura cautelare

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e, nella giornata successiva, si è svolta l’udienza per direttissima.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria una volta alla settimana.

Il ruolo della Polizia e la tutela dei minori

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento ha dimostrato ancora una volta la prontezza e la professionalità degli operatori delle Volanti della Questura di Sondrio.

In situazioni di particolare concitazione, la priorità rimane la sicurezza dei cittadini e la tutela delle persone più vulnerabili, come i minori coinvolti in questo episodio.

IPA