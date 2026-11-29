Detersivo servito al posto dell’acqua in un bar, donna finisce in ospedale a Torino. Una 53enne è ricoverata con gravi lesioni all’apparato digerente dopo aver bevuto un bicchierino con dentro del liquido per la lavastoviglie poggiato sul bancone accanto al caffè, al posto del consueto sorso di acqua. Il titolare e un dipendente del locale avrebbero ammesso l’errore e potrebbero essere accusati di lesioni colpose.

Il detersivo servito in un bar a Torino

L’episodio risale alla giornata di mercoledì 25 novembre ed è stato riportato dall’edizione locale di Repubblica. La donna stava prendendo un caffè al bancone del bar di Torino quando avrebbe buttato giù il bicchierino di detersivo trasparente e inodore servito accanto alla tazzina.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, la bottiglia del prodotto per piatti sarebbe stata praticamente identica a quella dell’acqua frizzante e per questo sarebbe stata scambiata.

Il ricovero e le lesioni

La cliente si sarebbe accorta di non aver bevuto acqua subito dopo, avvertendo in bocca il sapore del liquido caustico e cominciando a dare di stomaco.

Chiamato il 118, la 53enne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino e ricoverata nel reparto di Medicina.

La donna ha riportato gravi lesioni al cavo orale, all’esofago e allo stomaco, per le quali al momento non può ancora ingerire cibi solidi per bocca.

Le responsabilità

La denuncia per i danni subiti non è stata ancora presentata, in attesa di ricevere i referti dei medici, ma il rappresentante legale della paziente ha inviato una lettera di diffida al locale per chiedere un risarcimento.

Il titolare del bar e il dipendente avrebbero ammesso l’errore e potrebbero essere accusati di lesioni colpose.

Il barista potrebbe dover rispondere di aver servito materialmente il detersivo, mentre il proprietario potrebbe essere considerato responsabile per non essersi assicurato che il detersivo fosse in un contenitore evidentemente riconoscibile e lontano dall’acqua da servire ai clienti.