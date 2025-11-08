Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state denunciate per ricettazione e occupazione abusiva di immobili a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri in un edificio abbandonato a sud di L’Aquila. I fatti sono avvenuti nella notte del 7 novembre, quando gli agenti hanno rinvenuto merce rubata e hanno identificato i presunti responsabili, tra cui un cittadino marocchino e una giovane donna avezzanese.

Controllo congiunto delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della squadra volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, insieme a un equipaggio dei Carabinieri, ha svolto un servizio di controllo del territorio nella notte tra il 6 e il 7 novembre. L’intervento si è concentrato nei pressi di un edificio abbandonato situato lungo una delle arterie a sud della città, già noto alle forze dell’ordine per essere stato teatro di precedenti controlli e di uno sgombero avvenuto nel mese di maggio.

Segnalazioni dei residenti e situazione di degrado

L’operazione è stata motivata da rinnovate segnalazioni da parte dei residenti della zona, che avevano lamentato la presenza di bivacchi e situazioni di degrado all’interno dell’immobile. Gli agenti, una volta entrati nell’edificio, hanno trovato due persone già conosciute dalle forze dell’ordine: un cittadino marocchino e una giovane donna originaria di Avezzano.

Ritrovamento della refurtiva e denuncia

Durante il controllo all’interno della stanza occupata abusivamente dai due soggetti, gli operatori hanno rinvenuto della merce risultata essere provento di un furto avvenuto la notte precedente. La refurtiva era stata regolarmente denunciata dal legittimo proprietario, che ha poi riconosciuto gli oggetti sottratti durante gli accertamenti successivi.

Denuncia e provvedimenti amministrativi

I due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e invasione di terreni ed edifici. Nei confronti del cittadino marocchino, risultato irregolare sul territorio nazionale, il Questore di L’Aquila ha emesso un decreto di espulsione, ordinando di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

