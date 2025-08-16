In un incidente ad Algeri un autobus per il trasporto passeggeri finisce nel fiume, il bilancio è gravissimo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un grave incidente è avvenuto ad Algeri, la capitale dell’Algeria. Un autobus per il trasporto passeggeri è precipitato nel fiume di El Harrach: il mezzo avrebbe sbandato, precipitando da un ponte che collega la zona di El Mohamedia in direzione di El Hamma, nel centro della città. Grave il bilancio: almeno 18 morti e 23 feriti, di cui tre in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riferito dalla protezione civile dell’Algeria, il mezzo avrebbe perso il controllo, sbandando e precipitando nel fiume da un ponte.

Immediati i soccorsi: sul posto, infatti, sono intervenute 25 ambulanze, 16 sommozzatori e 4 imbarcazioni.

I soccorsi al lavoro lungo il fiume di El Harrach ad Algeri

Le operazioni di soccorso sono lunghe e complesse mentre le cause dell’incidente ancora non sono state rese note.

Gravissimo il bilancio

Per quanto riguarda i 18 decessi, 14 sono uomini e 4 donne, come confermato dalla protezione civile.

Il numero dei feriti, invece, si è aggravato nel corso delle ore: inizialmente era stato comunicato che il numero dei feriti era 9, poi il numero è stato rivisto a 23, di cui 3 sono in gravi condizioni.

Il cordoglio del governo algerino

Anche il ministro degli Interni algerino, Ibrahim Merad, si è recato sul posto, accompagnato dal direttore generale della protezione civile, Boualaf Boughlaf, e dal Wali (cioè il governatore) di Algeri, Abdennour Rabhi.

Il presidente algerino Abdemadjid Tebboune ha presentato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime in un messaggio pubblicato sul suo account Facebook ufficiale.