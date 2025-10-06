Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Brindisi. L’intervento, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato disposto dal Questore e ha portato all’arresto di due pregiudicati di 35 anni e 57 anni, trovati in possesso di una notevole quantità di cocaina destinata al mercato locale.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi in collaborazione con la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Mesagne. L’attività si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree considerate più a rischio.

Le indagini e la scoperta dell’appartamento adibito a centrale dello spaccio

Gli investigatori, dopo aver raccolto informazioni su un’abitazione nella disponibilità del più giovane dei due arrestati, hanno avviato una serie di accertamenti mirati. Secondo quanto ricostruito, l’appartamento era stato trasformato in un vero e proprio punto di riferimento per lo spaccio di cocaina. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione domiciliare, ritenendo che all’interno potessero essere custodite sostanze illecite.

Il sequestro: oltre 1 kg di cocaina nascosta in cucina

Durante la perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto oltre 1 kg di cocaina, abilmente occultata tra il muro e il mobile lavello della cucina. La sostanza era stata suddivisa in 10 involucri di forma sferica, ciascuno del peso di circa 50 grammi, in 36 dosi già pronte per essere cedute e in un panetto dal peso di circa 500 grammi. Oltre alla droga, sono stati trovati anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che confermano la destinazione della sostanza allo spaccio.

Gli arresti e il trasferimento in carcere

Al momento dell’arrivo dei poliziotti, i due uomini si trovavano all’interno dell’abitazione. Dopo aver constatato la presenza della cocaina e del materiale per il confezionamento, gli agenti hanno proceduto all’arresto dei due pregiudicati. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, dopo le formalità di rito, entrambi sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Brindisi.

Il contesto: la lotta allo spaccio nel territorio brindisino

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, che negli ultimi mesi ha visto un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine nella provincia di Brindisi. L’obiettivo è quello di contrastare la diffusione di droghe, in particolare tra i giovani, e di smantellare le reti di distribuzione che alimentano il mercato locale.

Le reazioni delle autorità

Le autorità hanno espresso soddisfazione per il risultato conseguito, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio. L’arresto dei due pregiudicati e il sequestro di una quantità così rilevante di cocaina rappresentano un duro colpo per le organizzazioni criminali attive sul territorio.

Le indagini proseguono

Le indagini non si fermano qui: gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la rete di contatti dei due arrestati e individuare eventuali complici o fornitori. L’obiettivo è quello di risalire all’intera filiera dello spaccio e di prevenire ulteriori episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brindisi conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga e nella tutela della sicurezza dei cittadini. Il sequestro di oltre 1 kg di cocaina e l’arresto di due persone rappresentano un risultato significativo, frutto di un’attenta attività investigativa e di una costante presenza sul territorio.

