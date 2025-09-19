In Ungheria antifa considerati terroristi, Orban segue l'esempio di Trump: nuovo attacco a Ilaria Salis

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Victor Orban come Donald Trump, l’Ungheria come gli Stati Uniti. Il fattore comune è la lotta all’antifascismo. Il primo ministro ungherese, infatti, sulla scia di quanto fatto dall’altra parte dell’oceano dal presidente Usa, ha deciso di dichiarare il gruppo “AntiFa” un’organizzazione terroristica. E il portavoce del governo Orban, Zoltan Kovacs, ha espressamente attaccato su X Ilaria Salis, l’eurodeputata eletta con Avs dopo essere stata arrestata e imprigionata per diversi mesi a Budapest.

La guerra ad AntiFa

La mossa dell’Ungheria di Victor Orban è racchiusa in un tweet semplice ed emblematico.

“In seguito alla decisione di Donald Trump, l’Ungheria designerà ufficialmente Antifa come organizzazione terroristica”, si legge nel post di Kovacs.

“Il primo ministro Orban ha dichiarato che gli agenti di Antifa sono venuti in Ungheria, hanno attaccato persone pacifiche per strada e poi sono diventati eurodeputati e ora danno lezioni all’Ungheria da Bruxelles”, ha aggiunto il portavoce taggando Ilaria Salis.

Cos’è AntiFa

AntiFa in realtà non è una sigla e non è nemmeno un partito politico. Potrebbe essere considerato un movimento, una linea di pensiero che riunisce nel mondo, con nomi, sigle e azioni differenti, gruppi antifascisti.

Dichiarare questi gruppi come “organizzazione terroristica”, come fatto da Trump, può significare, in teoria, la possibilità di colpire gruppi sociale che si riconosce nella sinistra radicale e nei simboli antifascisti.

L’attacco a Ilaria Salis

E se AntiFa è finito nel mirino di Orban, lo stesso vale per Ilaria Salis. Martedì prossimo la commissione Affari Legali del Parlamento europeo dovrà esprimersi sulla revoca o meno dell’immunità per l’eurodeputata eletta nelle file di Avs.

Ilaria Salis, infatti, venne detenuta in un carcere ungherese di massima sicurezza per quasi un anno e da dove fu scarcerata dopo l’elezione a Strasburgo: era stata accusata di aver picchiato tre neonazisti durante il Giorno dell’onore.

Nel caso in cui la commissione dell’Eurocamera decidesse per il sì alla revoca, ad esprimersi dovrà essere il Parlamento in seduta plenaria il 7 ottobre e saranno decisivi i 188 voti del Ppe.

Numeri alla mano, infatti, l’eurodeputata della Sinistra eviterà di tornare in carcere se almeno un terzo degli esponenti del partito Popolare voterà insieme al fronte progressista. In caso di perdita dell’immunità, invece, il governo guidato da Viktor Orban potrebbe emettere un mandato di cattura internazionale.