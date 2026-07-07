In Ungheria la tv pubblica si autosospende, storico schermo nero e scuse per "aver mentito" per anni con Orban

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il primo canale della Tv pubblica ungherese interrompe le trasmissioni per aver “mentito” durante tutta l’era di Viktor Orban. La rete M1 ha sospeso il palinsesto con un comunicato in cui si è scusata con i telespettatori ammettendo di essere stata per 16 anni il megafono della propaganda del primo ministro sovranista e filorusso. “È un giorno storico” ha commentato il nuovo premier Peter Magyar, che aveva attaccato l’emittente promettendo un cambio di rotta subito dopo le elezioni.

La rivoluzione della Tv in Ungheria

Gli ungheresi hanno visto l’annuncio mandato in onda su schermo nero sul canale M1, dopo che nella mattinata di martedì 7 luglio aveva preso posto al vertice della società Mtva il nuovo amministratore delegato András Horváth, il quale ha già convocato e sospeso in tronco alcune figure di peso della Tv di Stato.

“Si è conclusa oggi la trasmissione della propaganda sui media pubblici”, ha scritto nel frattempo con un post sui suoi profili social il primo ministro Peter Magyar, esultando per la storica giornata. “Mentivano di notte, mentivano di giorno, mentivano su ogni lunghezza d’onda. Ora è finito” ha aggiunto.

L’annuncio del canale M1

“I media pubblici non possono mentire. Ci scusiamo per averlo fatto per tanti anni” si leggeva nella nota apparsa in Tv, con cui la rete ha spiegato che “i media pubblici si stanno ora trasformando per essere indipendenti e credibili in futuro. Il servizio di notizie è temporaneamente sospeso. Restate sintonizzati”.

La programmazione è stata interrotta all’improvviso, riprendendo temporaneamente in serata con film ma senza notiziari, che non saranno trasmessi fino alla formazione di una nuova direzione giornalistica.

La promessa di Magyar

Fondato nel 1957, il primo canale della rete pubblica ha fatto apparire lo schermo nero solo per la morte di importanti figure pubbliche, come il primo primo ministro ungherese eletto democraticamente József Antall, deceduto il 12 dicembre 1993, o a causa di problemi tecnici.

La televisione pubblica in Ungheria è stata costretta alla svolta grazie all’avvicendamento al potere tra Viktor Orban e Peter Magyar.

Subito dopo la vittoria alle elezioni, il nuovo premier aveva definito il sistema dell’informazione in Ungheria una cassa di risonanza di stampo “goebbeliano”, ormai “agli ultimi giorni“, attaccando anche la principale emittente privata TV2.

“Mi avete invitato soltanto ora per illustrare il programma, avete mentito sui miei figli, mi avete insultato” aveva dichiarato ad aprile proprio ai microfoni di M1, promettendo di riformare le redazioni dei telegiornali pubblici e tagliare i finanziamenti fino al “ripristino del loro carattere di servizio pubblico”.

“Non si tratta di vendetta, ma di restituire agli ungheresi media pubblici che raccontino la realtà” aveva affermato Magyar.