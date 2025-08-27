Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino tunisino destinatario di un ordine di carcerazione per reati legati alle sostanze stupefacenti: è questo il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle località balneari di Cervia e Milano Marittima il 27 agosto 2025. L’uomo, che si trovava in vacanza, è stato individuato e arrestato dagli agenti, per poi essere trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna. L’intervento è stato reso possibile grazie ai servizi di controllo straordinari attivati per garantire la sicurezza durante la stagione estiva.

Operazione condotta grazie ai controlli straordinari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un più ampio dispositivo di sicurezza predisposto nelle zone costiere di Cervia e Milano Marittima. Le forze dell’ordine hanno intensificato i servizi di vigilanza e controllo del territorio, soprattutto nelle aree a maggiore afflusso turistico, per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e garantire la tranquillità di residenti e visitatori.

L’identificazione e l’arresto del cittadino tunisino

Durante uno dei pattugliamenti, gli agenti delle Volanti hanno notato la presenza di un uomo che, a seguito di accertamenti, è risultato essere un cittadino tunisino su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2020 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna. L’uomo, che si trovava in vacanza a Cervia, è stato immediatamente fermato e sottoposto alle procedure di identificazione e verifica dei documenti.

Il provvedimento restrittivo e i precedenti penali

L’arrestato aveva alle spalle vari precedenti di polizia e risultava destinatario di un provvedimento restrittivo che prevedeva una condanna a 2 anni e 1 mese di reclusione. La pena era stata inflitta per reati in materia di sostanze stupefacenti commessi nel 2016 in un’altra provincia della Romagna. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ravenna e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione della pena.

Il ruolo della Base Logistica di Pinarella

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nel quadro delle attività rese possibili dalla presenza della Base Logistica di Pinarella. Questa struttura ha consentito agli agenti di effettuare un controllo più capillare e tempestivo del territorio, garantendo interventi rapidi e mirati a tutela della sicurezza pubblica. La presenza della base logistica rappresenta un punto di forza per la Polizia di Stato, soprattutto durante i mesi estivi, quando il numero di turisti e visitatori aumenta sensibilmente nelle località balneari.

