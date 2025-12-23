Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto e un sequestro di 54 chili di bulbi di papavero. Sulla strada statale Pontina, un uomo è stato fermato mentre trasportava un ingente quantitativo di materiale da cui si ricava l’oppio, attirando l’attenzione degli agenti per la natura sospetta del carico.

Il controllo sulla Pontina e la scoperta del carico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto sulla strada statale 148 Pontina, nei pressi di Aprilia (Latina). Gli agenti del commissariato locale hanno notato un’auto proveniente da Nord che procedeva a velocità sostenuta verso Sud. Il veicolo è stato quindi sottoposto a controllo.

Il tentativo di giustificazione e la perquisizione

Alla richiesta degli agenti su cosa stesse trasportando, il conducente ha dichiarato genericamente di avere con sé oggetti destinati alla propria abitazione. Tuttavia, la spiegazione non ha convinto i poliziotti, che hanno deciso di procedere a una verifica più approfondita del contenuto dell’auto.

Il sequestro di bulbi di papavero e sostanze stupefacenti

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 13 balle di plastica blu, contenenti numerosi bulbi essiccati di papavero. Il materiale, molto voluminoso, era visibile anche dall’esterno del veicolo. Oltre ai bulbi, sono stati trovati circa 24 grammi di una sostanza resinosa grezza, successivamente identificata come “paglia di papavero”. Questa sostanza, composta dai residui secchi del papavero da oppio, è nota per le sue proprietà sedative ed è classificata come stupefacente dalla normativa vigente.

Il denaro contante e l’arresto

All’interno dell’auto sono stati inoltre scoperti 11.500 euro in contanti, dei quali l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile. Alla luce di quanto emerso, il conducente è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

IPA