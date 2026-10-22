Incappucciato tra le auto in sosta a Modena, ma doveva essere ai domiciliari: arrestato 24enne per evasione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Doveva essere chiuso in casa, agli arresti domiciliari. Invece si aggirava incappucciato tra le auto in sosta insieme a un altro uomo, con una bicicletta bianca al seguito. A Modena, in zona Musicisti, la Polizia ha arrestato per evasione un 24enne, notato da un cittadino: tornerà ai domiciliari, ma stavolta con il braccialetto elettronico.

Modena, la segnalazione in zona Musicisti

Come riporta la Polizia di Stato, la Squadra Volante è intervenuta intorno alle 22 della sera del 21 ottobre.

A chiamare era stato un cittadino, che aveva notato due uomini incappucciati muoversi con fare sospetto tra le auto parcheggiate in via Pelusia.

Gli agenti li hanno trovati poco dopo nella vicina via Puccini.

Alla vista della pattuglia, i due hanno provato a evitare il controllo entrando in un negozio.

Evasione dai domiciliari, ora il braccialetto elettronico

Dall’identificazione è emerso che il 24enne, già noto alle forze dell’ordine, era agli arresti domiciliari.

Non poteva lasciare casa senza un’autorizzazione o un ordine dell’autorità giudiziaria.

È stato anche denunciato perché non ha mostrato alcun documento valido sulla sua regolarità in Italia.

La mattina dopo il giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto.

Per il giovane sono stati disposti di nuovo i domiciliari, questa volta con il braccialetto elettronico.

IPA