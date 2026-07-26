Incendi a Roma, fiamme sul grande raccordo anulare con auto bloccate e in contromano: 3 roghi in pochi minuti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuova serie di incendi a Roma: sono tre i roghi scoppiati nella capitale a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. L’incendio più vasto si è sviluppato alle porte del grande raccordo anulare con le fiamme che hanno lambito la strada e hanno obbligato gli automobilisti a cercare soluzioni alternative per proseguire il loro viaggio.

Incendio a Roma, cos’è successo

Nubi nere e grigie, fiamme alte e macchine costrette a fare retromarcia e a intraprendere un tratto di strada anche contromano per sfuggire al rogo e al traffico.

È questo lo scenario che si sono trovati ad affrontare diversi automobilisti nel primo pomeriggio di domenica 26 luglio quando la capitale è stata interessata da tre incendi.

Fiamme sul grande raccordo anulare

Il primo incendio è scoppiato intorno alle 13.30 sulla Laurentina, tra l’Eur e Tor Pagnotta, e nei terreni agricoli fra via di Acqua Acetosa Ostiense e il grande raccordo anulare. Le fiamme hanno inciso fortemente sulla circolazione che è andata in tilt nell’area del Gra tra la Pontina e la Laurentina, ma anche nel tratto urbano della A24 tra la Togliatti e il raccordo.

Il maxi-rogo si è sviluppato nel quadrante sud della Capitale tra le sterpaglie e la vegetazione secca e da lì le fiamme si sono diffuse, alimentate anche dal caldo e dal vento.

L’incendio ha provocato una densa e alta colonna di fumo nero che ha invaso la carreggiata e fatto irruzione sul grande raccordo anulare.

Giornata nera nella capitale: tre roghi

Negli stessi istanti, poi, si erano diffusi anche un secondo e un terzo incendio. Il primo di questi ha interessato la zona dei Colli Albani, il secondo è divampato lungo il tratto urbano dell’A24, nel quadrante est di Roma.

Qui le fiamme sono arrivate a ridosso della carreggiata, costringendo alla chiusura della rampa di accesso in entrata allo svincolo di via Palmiro Togliatti (al chilometro 3,6), in direzione del raccordo anulare. Come comunicato da Astral Infomobilità, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle aree colpite. Ancora da identificare le origini e le cause dei roghi: nessuna pista è esclusa, neanche quella dolosa.

Non solo Roma, gli incendi nell’ultima domenica di luglio hanno interessato anche altre zone d’Italia, soprattutto al Sud. In Puglia, nella zona del Gargano e a Peschici, le fiamme hanno costretto i villeggianti a scappare dalle spiagge e rifugiarsi su alcune barche della guarda costiera.