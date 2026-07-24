Incendi ad Arcachon vicino a Bordeaux, 2 vigili del fuoco morti e oltre 110 mila persone evacuate

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Francia, lungo la costa atlantica, sono state evacuate oltre 110 mila persone. A sud-ovest di Bordeaux, nella città di Lège Cap-Ferret, si è sviluppato un vastissimo incendio, arrivato anche a poca distanza dalle abitazioni. Di circa 700 vigili del fuoco impegnanti nelle operazioni di spegnimento, due sono morti nella zona di Arcachon.

Francia, incendi ad Arcachon vicino a Bordeaux

Situazione critica in Francia a causa di un vasto incendio divampato lungo la costa atlantica, nel dipartimento francese di Gironda.

In particolare le fiamme hanno colpito una foresta vicino alla città di Lège Cap-Ferret, a sud-ovest di Bordeaux.

ANSA

Il rogo si è esteso su oltre 2.400 ettari vicino al bacino di Arcachon.

Morti due vigili del fuoco

Ci sono anche due morti, entrambi vigili del fuoco: sui circa 700 impegnati per spegnere l’incendio, stavano lavorando nella zona di Arcachon. Erano a bordo di un camion cisterna, quando è avvolto da fiamme impressionante, alte tra i 20 e i 30 metri.

Oltre 110 mila persone evacuate

Sono in totale oltre 110 mila le persone evacuate, fatte fuggire, per motivi di sicurezza, da città o luoghi di vacanza, compresi villaggi e campeggi.

Lo ha dichiarato a Laurent Nunez, il ministro dell’Interno citato da Le Monde, che ha sottolineato come siano andati bruciati 14 mila ettari di foresta: “Ci troviamo di fronte a un fenomeno senza precedenti, dobbiamo far arrivare a Bordeaux personale militare e forze di sicurezza interna”.

L’incendio, tra l’altro, si è avvicinato a 300 metri dalle prime abitazioni di Lège. Sembra comunque che le fiamme abbiano distrutto alcune case.

Inoltre è stato emesso dalle autorità un provvedimento di evacuazione, “in via precauzionale”, che riguarda sei campeggi e un’area residenziale naturista situati a Nord di Cap Ferret, in una zona molto frequentata dai turisti.

Una parte delle persone evacuate è stata ospitata in alcune sale comunali di Le Porge.

“Condizioni meteorologiche sfavorevoli”

Come riferito da Anne-Cécile Vialle, viceprefetto di Brignoles, l’incendio ha rapidamente avvolto il Gros Bessillon, una catena montuosa nel cuore del Var, uno dei dipartimenti francesi più boscosi.

Proprio le zone boschive, in Francia, sono particolarmente a rischio dall’inizio dell’estate a causa del caldo, del vento e della siccità prolungata: nel sud della Francia, infatti, ci sono stati altri incendi boschivi da inizio luglio.

“Le condizioni meteorologiche rimangono sfavorevoli, con una direzione del vento avversa e raffiche irregolari”, hanno riferito le autorità proprio in merito al vasto incendio ad Arcachon.

Il ministro Nunez ha comfermato che un cambiamento nella direzione del vento ha trasformato il rogo in un incendio di tipo convettivo, capace di autoalimentarsi e di generare proprie correnti d’aria, spingendo le fiamme verso est, in direzione dell’area metropolitana di Bordeaux.

Chiuso l’aeroporto

Nunez ha inoltre annunciato la chiusura dell’aeroporto di Bordeaux.