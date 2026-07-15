Incendi boschivi in Umbria, i carabinieri forestali sospettano la matrice dolosa in almeno tre casi: il video
Indagini in corso per accertare l'origine dolosa di incendi che devastano l'Appennino umbro
È concreta l’ipotesi dell’origine dolosa per almeno due dei tre incendi boschivi che stanno interessando la fascia appenninica umbra. Sono in corso le indagini dei carabinieri forestali, che hanno già condotto i primi sopralluoghi. Al momento nei punti di origine dei due incendi, all’interno del Parco regionale del Monte Cucco, non sono stati rinvenuti inneschi, artifici o altri elementi che consentano di attribuire con certezza una matrice dolosa. Gli investigatori mantengono tuttavia “forte” il sospetto che entrambi i roghi siano stati appiccati volontariamente. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti su entrambi gli incendi, mentre nella serata di ieri, intorno alle 21, un terzo rogo è divampato nel territorio di Nocera Umbra. Anche su quest’ultimo sono in corso verifiche per chiarire l’origine delle fiamme, le immagini dal territorio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.