Incendi devastanti in Spagna, 7 morti e migliaia di sfollati: 115mila ettari bruciati, è emergenza totale

La Spagna sta affrontando una delle peggiori ondate di incendi della sua storia recente: oltre 115mila ettari di boschi devastati, 39 roghi ancora attivi e sette vittime. Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case in Galizia, Castiglia e León ed Estremadura. Il premier Pedro Sanchez ha lanciato un appello a un “patto di Stato” sul cambiamento climatico.

Gli incendi devastano la Spagna: morti e sfollati

Come riporta Il Fatto Quotidiano, un’ondata di fuoco senza precedenti ha colpito la Spagna nord-occidentale, devastando 115mila ettari di boschi.

Le regioni più colpite sono Galizia, Castiglia e León ed Estremadura, con focolai concentrati nelle province di Ourense, Zamora, León e Cáceres.

Gli incendi stanno devastando intere regioni della Spagna

Secondo le autorità, i roghi hanno già provocato sette morti e costretto oltre 3mila persone a lasciare le loro abitazioni. Centinaia di residenti hanno dovuto confinarsi in casa per proteggersi dal fumo.

Almeno 15 strade sono state interrotte e nella provincia di Ourense è stato sospeso il servizio di alta velocità ferroviaria sulla linea che collega Madrid alla Galizia.

L’emergenza, aggravata da temperature che superano i 40 gradi e da venti meridionali persistenti, ha spinto il governo a mobilitare 3.500 militari dell’Unità di emergenza dell’esercito (Ume), oltre 5mila agenti della Guardia Civil e 350 della Polizia nazionale.

Dall’Unione Europea sono arrivati rinforzi con due Canadair italiani e mezzi provenienti da Germania, Francia, Slovacchia e Olanda.

L’appello del premier Sanchez

Il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha interrotto le vacanze per recarsi nelle zone colpite e coordinare la risposta. Nel suo intervento del 16 agosto ha proposto un “patto di Stato per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico”, da condividere con istituzioni, forze politiche, società civile, imprese e sindacati.

L’obiettivo, ha spiegato il premier, è garantire strategie comuni di prevenzione, al di fuori delle contese ideologiche.

Sanchez ha ricordato che dal 2018 la Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza climatica, aumentando fondi e risorse per la prevenzione. In queste ore ha annunciato lo schieramento di altri 500 militari e ha ringraziato i Paesi europei che hanno inviato aiuti.

Migliaia di ettari in fumo

Intanto i vigili del fuoco continuano a fronteggiare le fiamme, che l’11 agosto avevano già bruciato oltre 40mila ettari in soli cinque giorni.

Il 16 agosto un incendio ha minacciato anche il forte di Atalaia a Verín, risalente al XVII secolo, lambendo le mura storiche senza danneggiarle. Una situazione drammatica che conferma la vulnerabilità della Spagna agli effetti della crisi climatica.