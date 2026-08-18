Incendi in Abruzzo, le fiamme sul Monte Morrone viste dalle termocamere: il video
Incendi devastanti sul Monte Morrone: termocamere rivelano l'intensità delle fiamme alimentate da vento e siccità.
Da giorni sono attivi più roghi sul Monte Morrone, in Abruzzo. Le fiamme vengono alimentate dai forti venti, aiutati dalla siccità e dalle alte temperature raggiunte in zona. Non si esclude, tuttavia, l’origine dolosa delle fiamme.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.