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Incendi in Abruzzo, le fiamme sul Monte Morrone viste dalle termocamere: il video

Incendi devastanti sul Monte Morrone: termocamere rivelano l'intensità delle fiamme alimentate da vento e siccità.

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Da giorni sono attivi più roghi sul Monte Morrone, in Abruzzo. Le fiamme vengono alimentate dai forti venti, aiutati dalla siccità e dalle alte temperature raggiunte in zona. Non si esclude, tuttavia, l’origine dolosa delle fiamme.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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