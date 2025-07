Incendi in Albania, oltre 1000 vigili del fuoco a lavoro: evacuati abitanti e turisti dalle località di mare

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Da giorni i vigili del fuoco albanesi stanno combattendo contro le fiamme degli incendi che hanno attaccato le zone nel sud-ovest del Paese. Ungheresi, croati e italiani sono in supporto agli oltre 1.000 tra vigili e unità di emergenza nelle operazioni di spegnimento. Tirana ha chiesto l’assistenza del meccanismo europeo di protezione civile.

Incendi in Albania: tre giorni di fiamme

Da circa tre giorni in Albania si combatte contro le fiamme. In tutto il Paese, ma in particolar modo nelle zone del sud-ovest, gli incendi stanno bruciando migliaia di ettari di vegetazione. Nella notte di sabato 26 luglio le fiamme sono avanzate verso le abitazioni e gli alberghi delle località balneari, tra cui Borsh.

Domenica 27 luglio sono state evacuate 40 persone, tra cui molti turisti. Dietro agli incendi c’è la mano dell’uomo, ma anche le ondate di calore che alimentano le fiamme. Proprio nei pressi di Valona, nel sud del Paese, è stato arrestato un pastore con l’accusa di incendio doloso.

Facebook Edi Rama Incendi in Albania

Cresce la preoccupazione per gli incendi non contenuti o difficili da domare: sono oltre 1.000 i vigili del fuoco e le unità di emergenza impegnati nelle operazioni di spegnimento. Sono intervenuti anche italiani, ungheresi e croati in supporto, tra cui un Canadair della Protezione civile italiana.

Le parole di Rama

Nella mattinata di domenica 27 luglio il primo ministro Edi Rama ha espresso la propria gratitudine al personale impegnato nella gestione degli incendi. In un post su Facebook, con allegato una serie di foto degli incendi in corso, si è congratulato e ha ringraziato i membri delle forze armate e della polizia di Stato per aver salvato le persone a rischio.

Un pensiero anche ai vigili del fuoco, alle forze di emergenza nazionale e alle forze di protezione civile che stanno combattendo contro le fiamme.

Nel frattempo, però, la situazione continua a essere drammatica, con diversi focolai attivi tra Borsh, Piqeras e Sasaj. In quest’ultima località gli incendi sono stati descritti come “incontrollabili”.

Sostegno alla popolazione

Un incendio ha distrutto parte del villaggio di Kopaçez, danneggiando agricoltura, allevamento, rete elettrica e tubature dell’acqua. Solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è evitata la tragedia.

Il villaggio però risulta isolato e ha bisogno di numerosi lavori sia per riparare la rete idrica sia quella elettrica. Inoltre i danni alle tubature hanno lasciato altri due villaggi senza acqua potabile. Dal ministero dell’Agricoltura arriva già il sostegno, con iniziative per aiutare gli allevatori colpiti dagli incendi e che ora si ritrovano ad affrontare una carenza di cibo per il bestiame.