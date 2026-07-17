Incendi in Canada minacciano la finale dei Mondiali 2026 a New York, città "scompare" nel fumo "arancione"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un’ondata straordinaria di incendi boschivi fuori controllo in Canada nella provincia dell’Ontario sta tenendo il Nord America con il fiato sospeso. Dalle drammatiche scene di binari ferroviari circondati dal fuoco fino a New York avvolta in una spettrale foschia arancione, l’emergenza ambientale sta impattando la vita quotidiana di milioni di persone e rischia di proiettare la sua ombra persino sul più atteso evento sportivo dell’anno: la finale dei Mondiali 2026.

Toronto maglia nera della qualità dell’aria, New York "scompare" nella foschia

Secondo i dati della società svizzera IQAir, la più grande città canadese ha tristemente conquistato il primo posto globale per la peggiore qualità dell’aria, superando persino metropoli storicamente inquinate come Nuova Delhi e Kinshasa. Sotto un cielo tinto di un grigio-giallastro opaco, le autorità locali hanno invitato i cittadini a barricarsi in casa per evitare di respirare particolato tossico.

Mentre i vigili del fuoco lottano in prima linea, l’immensa quantità di fumo sprigionata dai roghi ha iniziato a viaggiare per migliaia di chilometri, superando i confini nazionali.

Lo skyline di New York è "scomparso": Ssostandosi verso sud, il fumo ha avvolto completamente l’area metropolitana della città. Da Domino Park, a Brooklyn, i profili di monumenti iconici come il One World Trade Center, l’Empire State Building e il Chrysler Building sono diventati ombre quasi invisibili.

Più a nord dello Stato di New York, l’aeroporto internazionale di Rochester si è risvegliato immerso in una surreale foschia arancione, con indici di qualità dell’aria scesi a livelli d’allerta per tutta la popolazione.

L’allerta fumo sul New York New Jersey Stadium a due giorni dalla finale

La crisi ambientale minaccia la finale dei Mondiali 2026 dato che la fitta foschia causata dagli incendi si è posata sul New York New Jersey Stadium, proprio alla vigilia dell’attesissima Spagna-Argentina, in programma domenica 19 luglio.

Nonostante l’allerta sulla qualità dell’aria diramata dalle autorità locali, l’attesa per il match che vedrà opposti i campioni in carica dell’Argentina alle furie rosse della Spagna è febbrile.

Lo stadio, che ha una capienza di oltre 82.500 spettatori, viaggia verso il tutto esaurito, con gli ultimi biglietti disponibili sul mercato secondario che hanno toccato cifre folli, arrivando a sfiorare i 30 mila dollari.

Al momento l’attenzione degli organizzatori è rivolta alle previsioni meteorologiche: per la vigilia della partita è infatti prevista pioggia, una benedizione che potrebbe ripulire l’aria dal particolato e garantire il regolare (e salubre) svolgimento di uno degli eventi più iconici al mondo.

Terrore sui binari ad Armstrong: il salvataggio dei ferrovieri

La violenza dei roghi che stanno devastando l’Ontario settentrionale è testimoniata da un drammatico filmato circolato sui social. Condiviso su Instagram da Sol Mamakwa, deputato provinciale per il collegio elettorale di Kiiwetinoong, il video mostra un treno letteralmente accerchiato dalle fiamme nella zona di Armstrong.

Nelle immagini si vedono i ferrovieri a bordo mentre la foresta ai lati della ferrovia brucia senza sosta, sollevando una fitta barriera di fumo e scintille. Fortunatamente, la Canadian National Railway ha rassicurato il pubblico tramite un post su X, confermando che tutto il personale presente a bordo è stato successivamente tratto in salvo ed evacuato con successo.