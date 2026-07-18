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“Se passa di qua oggi è un paesaggio lunare”. Quando ancora è riunito il centro operativo comunale il sindaco di Noragugume (Nuoro), Michele Corda risponde al telefono all’ANSA dopo una giornata di inferno. “Ci sono aziende dove è andata in fumo la riserva di foraggio di tutto l’anno. Sono circa 22-23 quelle che hanno subito danni, superfici a pascolo distrutte. Animali morti tra capi ovini e bovini. Stiamo parlando di un’estensione del fuoco che, secondo me, va oltre i 500 ettari stimati, forse siano già a un migliaio di ettari”.